Prohíben venta de cerveza los domingos en Lerdo

A raíz del decreto emitido por el Gobierno del Estado para que se cumplan con las normas sanitarias y frenar la propagación del COVID-19, desde este 4 de agosto, algunas dependencias del municipio de Lerdo llevan a cabo diversas acciones, entre ellas la prohibición de venta de alcohol los domingos.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de Prevención Social, Conrado Antúnez Ponce, quien mencionó que en reunión con el alcalde (Homero Martínez) se revisó la publicación del Periódico Oficial del Estado.

Reiteró que a partir de este 4 de agosto trabajan para que se cumpla dicho decreto como el uso obligatorio del cubrebocas, quien no lo haga será sancionado con trabajo comunitario; no se permitirán reuniones con más de 15 invitados; la venta de alcohol será de lunes a viernes hasta las 22 horas, los sábados hasta las 18 horas y domingos no habrá venta de alcohol.

Los comercios dedicados a la venta de alimentos trabajarán hasta las 23 horas de lunes a sábado, el domingo hasta las 21 horas.

Los filtros en las calles de la ciudad se colocarán en punto de las 22 horas para evitar circular si no es una actividad esencial. Este trabajo será apoyado por el departamento de Vialidad y si la actividad lo requiere, estará disponible Seguridad Pública. En los parajes del río Nazas será permanente la vigilancia con el fin de evitar una aglomeración de personas

Las instituciones bancarias contarán con un nuevo protocolo sanitario con el fin de evitar aglomeraciones y los días en los tienen más actividad, que son a mitad y finales de mes.

"Esto ya lo hemos estado viendo, no nos es difícil, la mayor parte de estas actividades solo se van a reforzar. Lerdo se suma al decreto del estado, que emite el gobernador (José Rosas Aispuro) y que es apoyado por nuestro presidente municipal, Homero Martínez".