Urge diputado a agilizar recursos del Fonden para Durango

El diputado local David Ramos Zepeda, lamentó que se haya dejado fuera a municipios con severas afectaciones por las lluvias que se registraron a finales del mes pasado, en la declaratoria de emergencia que autorizó el Gobierno Federal.

Y es que, se hizo la solicitud para 16 municipios, pero solo se autorizaron nueve, quedando fuera los otros siete.

"Es importante que este recurso se reciba con oportunidad porque muchas veces pasa mucho tiempo y los problemas que ocasionaron las lluvias siguen manifestándose. Estamos hablando de que hubo problemas que afectaron a los ciudadanos, se les dañaron sus techos, se les dañaron sus viviendas, pero también la infraestructura se dañó, se dañaron caminos y calles en las ciudades", manifestó a través de un video.

Y consideró prioritario que los recursos se canalicen a la brevedad para evitar lo ocurrido en 2019.

"Que no vaya a pasar lo que ocurrió el año pasado cuando se autorizó la declaratoria de emergencia para 39 municipios afectados por la sequía, "y hasta este momento el Gobierno Federal no ha radicado un solo peso que beneficie a los productores de los 39 municipios del estado, por parte del Fonden. No se ha recibido un solo recurso y desconocemos los motivos por los cuales aún no se ha recibido", mencionó.

El diputado local continúa en aislamiento al haber dado positivo a COVID-19 desde hace 14 días y está en la víspera de realizarse otra prueba que confirme su recuperación. Durante el aislamiento no ha manifestado síntomas por lo que se mantiene al pendiente de su distrito.