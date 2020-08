Yahir y su conexión con La Laguna

Porque en la Comarca Lagunera lo tratan muy bien y además ha cantado uno de los temas musicales del Santos, Yahir no olvida esta región.

En una entrevista que ofreció por medio de Zoom, el cantante habló de un concierto que ofrecerá hoy en sus redes sociales y además reiteró su apoyo hacia la Comarca y a los albiverdes.

"Me encanta el Santos; recuerdo cuando fui a cantar el día que pusieron la primera piedra del Territorio Santos Modelo. Tal vez muchas personas no lo saben, pero yo canté el himno oficial del 25 aniversario del equipo", comentó el artista y agregó que todavía conserva un jersey que le dio la directiva del equipo en 2014.

Este 7 de agosto en punto de las 19:30 horas el artista ofrecerá un concierto virtual en sus redes sociales. Será acústico y lo acompañarán algunos de sus músicos con todas las medidas sanitarias.

"Estoy feliz por tocar en vivo con la banda. Tenemos casi cinco meses que no sonamos, así que me muero por ver este show que podrán ver de manera gratuita en mis redes sociales.

"Voy a ofrecer versiones distintas de mis canciones como La locura o Alucinado y también haremos un repaso a mis nuevas canciones y a los tributos que hice a Camilo Sesto y a Roberto Carlos", reveló.

El sonorense reveló que ha aprovechado el confinamiento para crear nuevas canciones que espera sacar en los próximos meses.

"He estado laborando en eso, en nuevas rolas y sonidos. Las canciones ya las tengo, espero ponerles voz pronto. Son rolas muy distintas a todo lo que he hecho; aclaro que no van por el género urbano, son baladas, pero muy modernas".

Yahir confesó que le ha costado trabajo asimilar cómo la pandemia detuvo el trabajo de muchas personas. En su caso, además de frenar sus conciertos, la obra de Hoy no me puedo levantar tuvo que bajar el telón hasta nuevo aviso.

"Fue complicado porque este año solo trabajamos cinco semanas en lo que respecta a la obra. Ha sido muy complicado para mí guardar algo que ensayamos con tanto anhelo y amor y que cuenta con una producción impresionante".

Desde la Ciudad de México, el intérprete lamentó que los contagios de COVID-19 continúen en aumento debido a que muchas personas no se cuidan ni a ellas ni a los demás.

"Veo muy complicado que esto pare. Acabamos de tener una cifra récord que indica que no nos estamos cuidando. Hay miles de contagios por día y eso quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien. Por favor cuídense".

Por otro lado, Yahir manifestó que no pudo ver el concierto que dieron sus excompañeros de la Primera Generación de La Academia. Comentó que igual se uniría a un show con ellos cuando se celebren los 20 años.

"Los extraño mucho, arriba del escenario teníamos una química tremenda. Vamos a ver si para las dos décadas hacemos algo".

Sobre por qué algunos exacadémicos o exparticipantes de La Voz han triunfado y otros han quedado en el olvido, Yahir dijo que no sabe qué es lo que pasa cuando ellos van construyendo su futuro.

"Hay mucho talento en estos programas, cada que veo concursantes me quedo con el ojo cuadrado. En mi caso, he tratado de proponer todo el tiempo y de no estancarme. He pasado momentos complicados, pero siempre trato de no rendirme.

"Hay que aferrarse a lo que uno ama. Hay que manejarse bien y ser una persona que se esfuerce, si ven que uno se muere por cantar o actuar, la gente se dará cuenta. Yo, a 18 años de haber salido de La Academia me sigo muriendo por esto... por cantar, por estar en un escenario".

Sobre cuál es la última locura que hizo, haciendo referencia a su canción La Locura, Yahir respondió que "me tiré a mar abierto con mi hijo, teníamos chalecos y todo, sin embargo, nos regañaron por eso, pero la adrenalina que sentimos fue genial".

¿Qué viene para Yahir?

El cantante lleva 18 años de carrera. *Hoy ofrecerá un concierto virtual a las 19:30 horas en sus redes sociales. *Tiene nuevas canciones que pronto dará a conocer. *Espera retomar las obras Hoy no me puedo levantar y Jesucristo Superestrella.