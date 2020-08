Instalan filtros para disminuir movilidad

Desde el miércoles se colocaron filtros de revisión en Lerdo para disminuir la movilidad de las personas, donde se les pide no salir después de las 10 de la noche si no tienen alguna actividad esencial y de no acatar la disposición podrían ser sancionados.

El operativo que realizan conjuntamente la Dirección de Tránsito y Vialidad y Seguridad Pública es parte de las acciones que la administración realiza como parte del decreto emitido por el Gobierno del Estado para detener la propagación del COVID-19 El director de Tránsito y Vialidad, Tadeo Julio César Toledo, reiteró que el miércoles, en punto de las 22:00 horas, se colocaron filtros en las entradas y salidas de la ciudad, donde además de hacer campaña de concientización, también se percatan que los automovilistas cuenten con sus documentos en regla y se aplican las sanciones correspondientes. Indicó que en el primer día se aplicaron seis multas por no contar con licencia o placas, por la falta de luces, de calaveras e incluso se retiró una unidad, ya que el conductor no tenía nada en regla. "Se les estuvo haciendo la invitación a que si no tienen que hacer ninguna actividad después de las 10 de la noche, se resguarden en sus casas. Sí tuvimos muy buena respuesta de la ciudadanía, de hecho notamos que ya a eso de las 11 de la noche disminuyó mucho el flujo vehicular y sí estuvimos viendo que sí portan el cubrebocas y se les estuvo dando la información que mandó el Gobierno del Estado. La gente sí está consciente y cooperando", expuso el funcionario. Agregó que las revisiones se harán esta semana y dependiendo de la respuesta de la ciudadanía, se valorará si se amplía. Por lo pronto los filtros se colocan en el ejido Los Ángeles, en El Huarache y Villa Juárez. En el Centro no se instalarán pues se da prioridad a las entradas y salidas de la ciudad. "La gente no entiende y derivado de ello sale el decreto que publica el gobernador del estado, donde nos marca los lineamientos que tenemos que seguir cada uno de los municipios, es bien claro, viene especificado la movilidad", fue la declaración que dio el alcalde Homero Martínez al respecto "Le pedí al director de Tránsito y Vialidad que empiece a hacer los operativos de cero tolerancia, es un mandato que nos da el Gobierno del Estado y que estaremos acatando, con el ánimo de coadyuvar a la propia secretaría de Salud. Se revisará la documentación y placas de los vehículos que estén circulando, si no cuenta con ninguna de estas medidas, podrían ser retenidos hasta 15 días" recalcó.