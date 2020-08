Hay momentos en que la emoción no cabe en el cuerpo. Ayer, este sentimiento intenso de alegría lo tuvo Juan, ya que después de varios días pudo reencontrarse por videollamada con su madre Enedina, de 80 años de edad, que desde el pasado sábado en la madrugada ingresó a la zona de aislados del Hospital General de Torreón con sospecha de COVID-19.

"Amá, aquí estoy, soy Juan, aquí estoy, amá. Échale ganas, te manda saludos mi apá, no te quites la mascarilla", fueron las primeras palabras del hombre cuando apareció su progenitora en el monitor que se habilitó en un área de Consulta Externa de la clínica. Del otro lado, Enedina que estaba en cama, era apoyada por personal de salud para ver a su hijo mediante una tableta. Ella solo lo observaba mientras él no podía contener la emoción. Juan se colocaba la mano en la barbilla y acercaba su silla cada vez más a la pantalla. Sabía que solo tenía cinco minutos para expresarle todo lo que sentía a su madre.

"Yo tenía muchas ganas de verla, tantos días así, es muy difícil, se me alegró el corazón, le dije que la extrañaba, todos la extrañamos", dijo al finalizar la videollamada. Rompió en llanto cuando recordó que ayer le entregó una bolsa de plástico a las enfermeras con algunos artículos personales y una carta en la que le dice a su mamá que le eche ganas, que la extraña mucho y que la está esperando.

Juan dice que antes de que su madre fuera hospitalizada, él pensaba que el virus SARS-CoV-2 "era cosa del Gobierno pero ahorita lo estoy viviendo, sí existe el virus y hay que cuidarnos todos, tomar las medidas adecuadas, sana distancia y lavarse las manos".

Como este hombre, originario del ejido La Luz de Matamoros, otros 17 familiares pudieron establecer comunicación de manera virtual con los enfermos que se encuentran aislados en el área de COVID.

El protocolo de videollamadas comenzó a operar a partir de ayer jueves y está supervisado por personal de la institución médica, especialmente de los departamentos de Trabajo Social y Psicología. Funcionará en el turno matutino, vespertino y en jornada acumulada, en horarios de 11:00 a 12:00 y de 16:00 a 17:00 horas.

"Dios te bendiga", "aquí estamos afuera", "te quiero mucho", "te amo" y "te estamos esperando" fueron las palabras que se escucharon en la clínica durante los emotivos encuentros virtuales que hicieron hijos, hermanos, esposas y madres de los pacientes.

Coral no podía ver el estado físico de su esposo desde hace 17 días. Desde que su marido dio positivo al virus y comenzó con complicaciones de salud, el proceso ha sido muy difícil, sobre todo porque desde que fue internado, se evitó el contacto físico. No ha podido pasar a verlo ni tomarlo de la mano o abrazarlo para brindarle su apoyo.

Después de tantos días de angustia y de echarlo de menos, ayer, la mujer volvió a sentir alegría.

"Lo extrañamos demasiado, mis hijos y yo. Sentí alegría, de hecho me acaban de dar el informe y está mejorando, ayer estaba fatigado y hoy no. Le escribimos todos los días, le mandamos cartas para que él salga adelante, lo necesitamos mucho, es muy difícil, es mi esposo, es un hombre muy bueno", dijo la mujer, que no pudo contener las lágrimas.

Al finalizar la primera jornada de videollamadas, el personal de salud dedicó algunos aplausos, sobre todo porque gracias a la tecnología se favorecerá la salud emocional y recuperación de las personas que se encuentran hospitalizadas positivas a COVID-19 y con diagnóstico sospechoso.

El director del Hospital General de Torreón, José Luis Cortés Vargas dijo que el primer día de videollamadas culminó con éxito ya que se cumplió con el objetivo.

"La intención es dar beneficio tanto a los familiares como a los pacientes y ustedes constataron de viva voz que se cumplió el objetivo", señaló.

En la actualidad, son 35 personas enfermas las que se encuentran en la zona de aislados de COVID de esta unidad de salud y en el transcurso de los días, se estarán corrigiendo algunos detalles con el fin de mejorar la calidad de la comunicación virtual.