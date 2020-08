El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que el próximo domingo 16 de agosto se darán a conocer los horarios y los canales en los que se transmitirán las clases del ciclo escolar 2020-2021.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Esteban Moctezuma también dijo que el 17 de agosto, en el portal de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se publicarán todos los horarios para que los estudiantes sepan cuándo y cómo se impartirán las clases.

Además de dar esta información, las autoridades federales ofrecieron información sobre las fechas en las que se realizarán los exámenes de admisión a la Educación Superior y cuándo las universidades iniciarán sus actividades.

Se detalló que en agosto se aplicarán los exámenes de ingreso a las distintas universidades, y entre agosto y septiembre se reiniciarán las actividades.

Grupo Famsa presentó una solicitud de Concurso Mercantil en México y Estados Unidos, como parte de su proceso de reestructuración financiera.

"Derivado de los efectos financieros que repercutieron en la situación financiera de la compañía, y conforme al informe presentado por la Administración ante la asamblea general ordinaria de accionistas, se autorizó presentar la solicitud de Concurso Mercantil en los términos y para los efectos previstos en la Ley de Concursos Mercantiles, así como la solicitud bajo el Capítulo 15 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos ante el Tribunal correspondiente, del Distrito Sur de Nueva York con el propósito de proteger sus activos ubicados en los Estados Unidos", dijo la firma en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Agregó que está a la espera de que las dos solicitudes sean admitidas.

Ante un crecimiento de 96%, en cinco años, de casos de feminicidios infantiles, el Senado instaló una comisión especial para dar seguimiento a este tipo de crímenes, luego de que la sociedad mexicana conoció los asesinatos de Ingrid Escamilla, de 25 años, y de la niña Fátima, registrados en febrero pasado.

La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa (Morena) llevó a cabo la instalación de la comisión especial encargada de dar seguimiento a los Casos de Feminicidios de Niñas y Adolescentes, cuya operación estuvo pendiente, por la contingencia de la pandemia.

Martha Guerrero Sánchez presidirá este grupo de trabajo que "elaborará diagnósticos y una agenda legislativa que coadyuve a la creación de herramientas e instrumentos que le den bases firmes a los trabajos que realice la comisión en beneficio de las niñas, adolescentes y mujeres del país", dijo en reunión virtual. "Trabajaremos -señaló- de manera plural, incluyente y donde se genere un ambiente de sororidad entre todos los integrantes".

Fernández Balboa indicó que el objeto de la comisión será coadyuvar en la revisión de normas, programas, protocolos de actuación, desde una perspectiva de género y atender el interés superior de las niñas, así como su derecho a una vida libre de violencia.

Diputados y senadores de Morena exigieron no ejercer presiones ilegales en contra del TEPJF, que ordenó a ese partido realizar el relevo de su dirigencia nacional por encuesta abierta.

"Se deben honrar y respetar las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, no menoscabar sus decisiones. Respaldamos el actuar de los órganos de autoridad y rechazamos cualquier tipo de presión ilegal contra ellos", expusieron.

En carta pública, que firmaron la mayor parte de los diputados de Morena, además de senadores y legisladores locales, estos demandaron a Morena no incurrir en la ilegalidad que implica no renovar su dirigencia vía encuestas, como lo ordenó el Tribunal, pues eso es no cumplir la sentencia ni la ley.

Los firmantes --entre ellos Erasmo Castellanos Claudia Tello, Claudia Yáñez- son identificados como promotores de que Mario Delgado, coordinador de los diputados federales de Morena, sea el nuevo dirigente de ese partido, y respondieron con esa carta a otro escrito, presentado en el Senado por legisladores que a su vez apoyar a Bertha Luján a ese cargo.