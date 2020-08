Bárbara Torres está en deuda con su personaje de Excelsa

La nada hacendosa sirvienta es recordada por formar parte de la comedia mexicana de Eugenio Derbez "La Familia P. Luche", aunque Bárbara desde su natal Argentina, antes de que llegara a México, ya la había creado.

"Si yo no hubiera hecho a Excelsa mis 20 años que llevo aquí en México igual y estaría en otro lado o no hubiera vivido todo lo que viví o no sería la persona que soy seguramente", comparte en entrevista.

"Es como si fuera la hija que nunca tuve", explica, pues es madre de dos varones.

Aunque claro que si fuera su hija, cuenta entre risas que "la jalaría de los pelos", refiriéndose a que la pondría a hacer cosas y no estar siempre haciendo nada.

La actriz recuerda con cariño a su personaje y al programa de televisión que mañana viernes cumple 18 años, pues fue estrenado el 7 de agosto de 2002.

En el show compartió creditos durante tres temporadas con Eugenio Derbez (Ludovico P. Luche), Consuelo Duval (Federica Dávalos de P. Luche) y Regina Blandón (Bibi), entre otros.

"Le estoy agradecida a Excelsa hasta el día en que me muera y ese agradecimiento va de la mano a Eugenio y a la producción, toda la gente que trabajaba con él", señala.

"Creo que agarré el camino correcto y fue lo que me hizo ser lo que soy ahora".

Además sabe que le debe mucho a su público que ha abrazado al personaje así como es.

"No sabes cómo le cambia la cara a la gente cuando me ve vestida de ella, es una cosa que me ha pasado y que es mágica".

"Excelsa trasciende a Bárbara Torres, yo me pongo el traje y ya no existo, Bárbara no existe y no saben lo bonito que es ver a la gente y poderle sacar una sonrisa yo creo que es de las cosas que más le agradezco en este mundo".

En reflexión, a 18 años de que el universo de los P. Luche llegó a la televisión y junto con ellos la sirvienta Excelsa, Bárbara señala que nunca ha recibido críticas por tal personaje ya que no lo hace desde un punto ofensivo.

"Siempre depende el como digas las cosas; cómo las expreses creo que es la base de todo. No me ha pasado, creo que la gente entiende en el sentido que se hizo ese personaje, se autoburla de ese abuso", señala.