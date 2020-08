Prohíben venta de alcohol los domingos en Lerdo

Tras el decreto emitido por el Gobierno del Estado, para frenar la propagación del COVID-19, desde este 4 de agosto, algunas dependencias del municipio de Lerdo, lleva a cabo diversas acciones, entre ellas la prohibición de venta de alcohol los domingos.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de Prevención Social, Conrado Antúnez Ponce, quien mencionó que en reunión con el alcalde (Homero Martínez) se revisó la publicación del Periódico Oficial del Estado.

Reiteró que, a partir de este 4 de julio trabajan para que se cumpla dicho decreto como; el uso obligatorio del cubrebocas, quien no lo haga será sancionado con trabajo comunitario, no se permitirán reuniones con más de 15 invitados, la venta de alcohol será de lunes a viernes hasta las 22 horas, los sábados hasta las 18 horas, domingos no habrá venta de alcohol.

Los comercios dedicados a la venta de alimento, trabajarán hasta las 23 horas de lunes a sábado, el domingo hasta las 21 horas.