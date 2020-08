Moisés Suárez superó su mayor fobia gracias a Chespirito

Un ratón, dos ratones, tres ratones saltando por la cabeza de un actor, para muchos sería una escena de terror, pero para Moisés Suárez fue la manera en que el programa de Chespirito le ayudó a superar la fobia que tenía de estos peculiares animalitos.

La añoranza y nostalgia por un programa de televisión que estuvo presente en muchas generaciones se empieza a sentir, después de que se tomó la decisión sacar del aire a nivel mundial el programa que dejó grandes personajes como "El Chavo del 8", "El Chapulín colorado" y muchos más.

En esta ocasión el actor mexicano Suárez, quien interpretó el papel de "Don Cecilio", en el programa creado por Roberto Gómez Bolaños, recordó cuando tuvo que grabar una escena que lo obligó a superar su miedo a los roedores.

"Yo tuve una experiencia, como nos pasa a mucha gente que nos causa pavor o desagrado los ratones y para mí en lo particular no son seres muy agradables, pero me tocó en algún momento dentro de mi personaje como 'Don Cecilio' trabajar con dos o tres ratones porque lo exigía la trama, entonces superar eso para mí fue difícil", compartió.

"…Dije: 'cómo trabajar con ratoncitos que no son muy de mi agrado', entonces lo que hice fue concentrarme en mi personaje y pensar que al personaje de 'Don Cecilio' no le desagradaban los ratones, entonces pensando como 'Don Cecilio' pude sobreponerme a ese temor de esos animalitos… y los animalitos andaban en mi cabeza, en mi cabello que en ese tiempo si tenía, (risas), estaban en mis hombros, ahí andaban rodeándome estos ratoncitos, pero finalmente me pude sobreponer a eso y creo que las escenas quedaron muy bien", detalló.

El intérprete comentó que uno de los mensajes más importantes que dejó el programa de Chespirito fue aprender a convivir con la familia, un valor que en ocasiones se ha perdido a través del tiempo.

"He tenido la suerte de haber estado en programas como 'Chespirito', como 'La carabina de Ambrosio' y ahora 'Vecinos' y yo creo que todos estos programas dejan algo positivo en el público, 'La carabina' dejó un entretenimiento sano y familiar, con respecto a 'Chespirito' nos dejó la convivencia con los seres que nos rodean y en 'Vecinos' no se diga, no ha dejado lo mismo, es como una vecindad pero más moderna y todas estas historias nos llevan a aprender a convivir con aquellos seres que nos rodean, no sólo con los familiares sino con todos", señaló.

Además el actor se encuentra muy positivo y espera que muy pronto se solucione las situaciones que dejaron al programa fuera del aire y todos vuelvan a disfrutar del programa familiar.

"No conozco el fondo del problema o la razón para que se hayan dejado de exhibir los programas de 'Chespirito', pero yo creo que fue una decisión un poquito apresurada o de último momento, no sé si por cuestiones legales o jurídicas, o su fue algo imprevisto y se tuvo que tomar una decisión, pero precisamente por esa situación yo pienso que van a llegar a un buen arreglo y que pronto tendremos un 'Chespirito' renovado, es decir que se vuelvan a presentar su programas que también aportaban mucho a la cultura de México", indicó.