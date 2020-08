Consejos para comenzar a meditar

La meditación es una práctica que busca crear consciencia respecto a la realidad que vives a partir del entendimiento con tu propia energía. Según Sadhguru, nombrado en India como uno de los 50 personas más influyentes del país, “meditar disuelve paredes invisibles que la conciencia ha construido”.

Para comenzar a meditar, recomienda comenzar por el mindfulness, una práctica donde tomas conciencia de tu experiencia en el presente. Esto te ayudará a ver y vivir con mayor detenimiento, ya que debido a que ahora todo sucede rápido y debes estar atento a más de una cosa, pero sólo superficialmente, no logras apreciar lo que te rodea.

Para comenzar, es importante aclarar cuatro puntos:

Atención plena

Se trata de centrar tu atención en todo lo que te rodea, desde los objetos hasta los sonidos y lo que sientes al tacto (todo sin juzgar). Esto puede durar de 5 a 20 minutos, según tu disposición, pero es importante que te esfuerces por realizarlo correctamente y no apresurarte. Si tienes aún tareas pendientes, intenta hacerlo en un momento del día cuando puedas dejar tu mente libre, por ejemplo en las mañanas temprano o antes de dormir.

Cuando comiences a tener atención plena, seguramente aparecerán emociones y pensamientos ya que seguramente no te habías detenido con anterioridad a identificar olores, texturas o cualquier otra sensación que estés identificando. Déjalas fluir y no las reprimas. Es muy importante que estos pensamientos no se desvíen de tu propósito, recuerda que se trata de evitar interpretar y juzgar según tu conveniencia.

Vive sólo en el presente

Vive el momento que estás pasando completa y absolutamente en el presente. No pienses en cuando lo repetirás, no pienses en en qué harás cuando termines de meditar ni en los pendientes de la casa u oficina. Haciendo esto comenzarás a vivir los días con consciencia y de una forma más plena. Pon atención en cada aspecto que te rodea, desde las sensaciones físicas, hasta los sonidos u olores.

Desarrolla la compasión

Recuerda que la compasión comienza contigo mismo. Es importante que comiences a valorar cada parte del esfuerzo que haces todos los días, ya que incluso levantarse de la cama puede requerir de fuerza de voluntad. Lleva esta misma comprensión y compasión hacia los demás, ya sea amigos, familiares o incluso desconocidos. Para desarrollar esta compasión debes tener siempre en cuenta y repetir todos los días evitar juzgar e interpretar.

Además, debes tomar en cuenta que realizar estos ejercicios que te permiten mantener una sensibilidad a lo que te rodea te traerá beneficios en diversos aspectos.

*Ayuda a salir de estados de depresión, estrés y ansiedad

*Ayuda en episodios de insomnio

*Reajusta el ritmo respiratorio

*Para el deportista, mejora su rendimiento

*Ayuda a desarrollar un desapego y aceptación