CEO de Tokio 2020 no quiere unas Olimpiadas totalmente sin público

Los responsables de Tokio 2020 "no quieren unos Juegos totalmente sin público", aunque se hacen a la idea de que los estadios no podrán estar llenos debido a la pandemia, según dijo en una entrevista el director ejecutivo de la organización, Toshiro Muto.

Muto explicó cómo afrontan la continuada incertidumbre sobre el evento debido a la pandemia, y desveló algunas de las medidas contempladas para sacar adelante los Juegos en un contexto sin precedentes y cuando resta poco menos de un año para el 23 de julio de 2021, la fecha marcada para el inicio de Tokio 2020.

- Pregunta: ¿Cómo han avanzado los preparativos para los Juegos desde que el pasado marzo se decidió posponerlos?

- Respuesta: Hemos decidido conceptos y creado una hoja de ruta con 6 fases. Las primeras han sido fijar las fechas de los Juegos y el calendario detallado, y garantizar la disponibilidad de todas las sedes para 2021 (...). Lo siguiente será buscar una simplificación de los Juegos respetando los principios fundamentales. Esperamos poder informar de medidas concretas a finales de septiembre, y estamos revisando unos 200 ítems que se podrían simplificar. Entre ellos está reducir el número de invitados de federaciones internacionales y del COI, pero no todavía no hay nada definitivo.

- P: Los casos de COVID-19 siguen al alza en Japón y en otros muchos países desde hace meses. ¿Son posibles unos JJOO en este escenario?

- R: Es una cuestión no solo de nosotros, sino de los Gobiernos de Japón y otros países. Nosotros esperamos que se tomen medidas efectivas para que haya un ambiente que nos permita celebrar los JJOO. Lo que sí podemos hacer es tomar medidas coordinadas contra el virus. Aunque esperamos que se controle la situación, sería muy optimista pensar que (la pandemia) se acabará, así que creo que la humanidad tendrá que continuar conviviendo con el virus y mantener la vida social. Por eso, lo importante es tomar medidas contra el coronavirus, y ese es nuestro trabajo.

- P: Uno de los mayores retos será gestionar la entrada de miles de atletas y representantes de comités. ¿Cómo planean evitar la importación de contagios o las infecciones durante los Juegos?

-R: Entre atletas y representantes de comités vendrán más de 10.000 personas, y esperamos que se sometan a test al partir de sus países y por supuesto a su llegada a Japón. Discutiremos también qué medidas tomar para garantizar que no se contagian durante sus traslados en Tokio o en sus alojamientos. También habrá protocolos para contagios.

- P: ¿Se contempla "aislar" la Villa Olímpica para evitar que los atletas puedan resultar infectados durante su estancia?

- R: Creo que no será posible mantener "limpia" la zona de la Villa Olímpica si los atletas que entran y se alojan allí luego salen a cenar en algún sitio sin tomar ninguna medida preventiva. Pensamos que podría ser necesario crear un código de conducta para los atletas. Examinaremos estas medidas concretas junto al Gobierno central y al de Tokio.

- P: Japón prohíbe actualmente la entrada a viajeros de 146 países. ¿Espera que el Gobierno levante estas medidas antes de los Juegos, o que haya excepciones para permitir la entrada de atletas extranjeros?

- R: En el caso de atletas y familia olímpica, se deberá tomar alguna medida especial para quienes vengan de países sobre los que Japón aplica restricciones. Creo que no es realista que todos pasen cuarentena de 14 días desde su llegada, así que será uno de los temas que tendremos que definir con el Gobierno (...) En el caso de los espectadores, observaremos cómo se desarrollan las restricciones sobre los distintos países, pero creemos que de ahora en adelante se irán levantando esas prohibiciones.

- P: En Japón y en otros países se han reanudado competiciones deportivas del máximo nivel con distintas medidas de control y prevención de contagios. ¿Pueden ser un modelo para Tokio 2020?

- R: Las ligas japonesas de béisbol y fútbol han vuelto a tener espectadores, aunque pocos en un principio, y se irán aumentando progresivamente. Esto es muy buena referencia para nosotros. Actualmente estamos enviando personal a partidos de béisbol para ver la situación con nuestros propios ojos y tratar de aprender. Y desde este otoño, se esperan eventos deportivos mundiales. Observar qué medidas van a tomar contra el coronavirus será para nosotros una gran referencia.

- P: En varias de esas competiciones se han dado contagios de deportistas que han obligado a cancelar o posponer partidos. ¿Han discutido qué hacer si un atleta olímpico resultara infectado antes de competir?

- R: No hemos hablado todavía de ninguna medida concreta. Hay medidas generales para casos de atletas que den positivo, como apartarlos y aislarlos, no creo que sea de sentido común que se mantengan en la competición. Sobre los detalles concretos, por ejemplo para competiciones individuales, debemos consultar a federaciones internacionales. Mientras consultemos con ellos decidiremos las medidas. Según de qué deporte se trate, cada federación puede tener su postura.

- P: El presidente del COI, Thomas Bach, ha afirmado que no concibe unos JJOO sin público. ¿Han descartado desde la organización la celebración de unos Juegos sin espectadores?

- R: Nosotros no queremos celebrar competiciones sin público y compartimos totalmente la idea de Bach. Aunque antes de la expansión de la pandemia insistimos mucho en celebrarlas con estadios llenos, ahora hay una alta probabilidad de que nos veamos obligados a descartar esa idea de tener los estadios llenos. Aun así, no queremos que sean totalmente sin público.

- P: ¿Contemplan la posibilidad de que haya solo espectadores nipones en las gradas, debido a las trabas a los viajes internacionales?

- R: No hemos discutido nada de eso todavía. Si siguen las restricciones de entrada a Japón, sería una historia diferente, pero si no, seguramente la gente podrá venir de esos países y ver las competiciones. Y creemos que va a ser así.

- P: Se percibe un pesimismo creciente dentro y fuera de Japón sobre los Juegos. ¿Qué mensaje envía a quienes piensan que los Juegos de Tokio no serán posibles en 2021 debido a la pandemia?

- R: La sociedad va a convivir con el coronavirus durante cierto tiempo, así que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos no van a ser como antes, pero he dicho que tomaremos todas las medidas posibles contra el virus. No puedo decir nada concreto ahora, pero espero que podamos dar más detalles a finales del año. Creo que es importante que preparemos el ambiente para que la gente de todo el mundo vea que Tokio está trabajando mucho esa dirección y quiera venir.