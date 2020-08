Disimular, lo nuevo de Noel Schajris

Antes de hablar de su más reciente material, Noel Schajris desempolva un recuerdo y se remonta un año atrás, tiempo en el que evoca se encontraba en Torreón luego de realizar un viaje desde Londres.

Tiene presente el momento y sonríe al imaginarse de nuevo entre sus fans laguneros, a los que envía un cálido saludo.

“Antes que nada, un saludo para la gente de Torreón, a mis fans de la Comarca Lagunera, un abrazo enorme. Recuerdo con mucho cariño los shows”, expresó.

El cantautor se mostró contento de estrenar Disimular, tema que ya está disponible en todas las plataformas en su lado A y B, modalidad que viene explorando desde su pasado sencillo, Qué estamos haciendo, mismo que también cuenta con dos versiones.

Su gusto por los vinilos hizo que Noel explorara la alternativa de dos lados en sus últimos materiales.

“Soy fanático de los vinilos, entonces en el vinilo siempre tienes el lado A y el lado B, y pensé que era cool tener dos versiones de la misma canción. Empezamos a hacer este tipo de cosas en el equipo y me encantó la experiencia; los fans disfrutaron mucho el tener estas dos versiones, es una manera en la que puedo dar más a mis fans, de ser creativo para dar un poquito más para que disfruten”.

Sobre el tema, dijo que se inspiró en una situación que todos los seres humanos pasan y que tiene que ver con el disimular un sentimiento o un interés por alguna persona.

“Muchas veces disimulamos lo que realmente sentimos por alguien, es una canción superlinda para bailar, perfecta para el verano, de hecho va a tener un baile oficial en el video”.

Schajris enfatizó que se trata de una balada con tesituras agudas que puede ser dedicada a esa persona especial, y adelantó que dentro de pocos días estará lanzando el video oficial a través de sus redes sociales, de las cuales ha estado más activo en tiempos de pandemia.

Cabe mencionar que desde finales de febrero el músico argentino, naturalizado mexicano, se sumó a las celebridades que abrieron una cuenta en la plataforma TikTok con el propósito de tener mayor interacción con sus fans.

“(TikTok) es una red social muy interesante que te permite no tomarte las cosas tan en serio, que permite que mi lado de cómico surja y donde puedo explorar todo ese lado actoral que me encanta; son como una especie de sketch de comedia de 15 segundos en los que puedo cantar con mis fans. Entonces TikTok ha sido de las cosas más lindas de los últimos tiempos, que lo he disfrutado muchísimo”.

CREAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Noel es una artista que, como muchos, tuvo que alejarse de los escenarios debido a la pandemia que se vive actualmente, y aunque el espectáculo fue de las áreas más afectadas por la contingencia, la creatividad de las almas artísticas, como la de Schajris, ha encontrado un momento idóneo para explotar.

El músico enfatizó que su proceso creativo en este tiempo ha resultado fructífero, “de mucha creación e información, (estamos) procesando muchas cosas como humanidad, como seres humanos. (Yo) como padre, como esposo, como ser humano, como músico, poniendo en contexto un montón de cosas, que es lo importante; justamente el día de ayer estaba empezando una canción nueva, hay mucho que decir, es un momento muy interesante para hablar de muchas cosas”.

Para él, la música representa una medicina para sanar, para expresarse y sobre todo para liberarse.

Por ello, Noel se mantiene activo en la creación de nuevos temas, que siempre escribe con la intención de conectar con los corazones de sus fans.

Por último el cantante envió un mensaje a los laguneros: “Los quiero mucho, siempre ha sido un placer cantarles y espero que disfruten mucho Disimular; quiero ver muchos videos de ustedes bailando la canción. Gracias por todo, nos vemos pronto si Dios quiere”.