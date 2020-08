Sancionan a choferes en Torreón por incumplir medidas sanitarias

A cinco meses de la contingencia sanitaria por el COVID-19, taxistas y choferes de camiones urbanos siguen incumpliendo con las medidas de sanidad que garanticen un traslado seguro a los pasajeros y sobre todo para contener y evitar más casos positivos de este virus.

Tan solo en el filtro sanitario instalado por parte de la Dirección de Autotransporte Municipal en el estacionamiento del Estadio Revolución sobre la avenida Juárez, se aplicaron un total de 28 infracciones contra los choferes de transporte público.

Rafael Rosales, titular de la citada dependencia, detalló que de ese total 19 corresponden a choferes de taxis y el resto a choferes de camiones urbanos.

Las sanciones que se aplicaron contra los choferes fueron por no cumplir con las medidas de sana distancia entre los pasajeros, no usar cubrebocas y no respetar el número de pasajeros permitidos durante la contingencia sanitaria.

Rosales recordó que es de vital importancia seguir fomentando la higiene y sanitización en las unidades de transporte público, por lo que se desinfectan varias veces a la semana, independientemente de las acciones que realiza Salud Pública.

De acuerdo con la dirección de Autotransporte, las unidades de transporte público, en el caso de los camiones urbanos, solo deberán circular con un máximo del 60 por ciento de su capacidad.

En ambos casos, los pasajeros y el chofer deberán portar su cubrebocas en todo momento.

Como se informó por parte de la Unidad de Movilidad Urbana en el Municipio, en el mes de julio se aplicaron poco más de 340 sanciones en contra de los trabajadores del volante, cifra que representa cerca de un 18 por ciento más que las aplicadas el mes anterior, que cerró con 295 sanciones, de entre las cuales 225 están relacionadas con el tema de salud.