¿Cuáles han sido los romances más sonados de Belinda?

Belinda es tema de conversación luego de que su compañero en el programa La Voz Azteca, Christian Nodal, hiciera público su amor por la cantante junto a unas fotografías en las que se muestran muy cariñosos.

Aunque la también actriz no ha emitido hasta el momento una confirmación de su relación con el compositor mexicano, esta no sería la primera vez que se le involucra sentimentalmente con alguien del programa, ya que en el pasado ella y Lupillo Rivera sostuvieron un fugaz romance que dio de qué hablar durante meses.

No obstante, Belinda siempre ha estado bajo la lupa por relacionarse con algunas figuras del espectáculo o por la polémica detrás de algunos de sus romances.

Es por ello que aquí te enlistamos algunos de los personajes con los que Belinda ha mantenido una relación o se le han involucrado.

Christopher Uckermann

La cantante y el actor participaron en novelas como Aventuras en el tiempo y Amigos x siempre e iniciaron una linda relación cuando eran preadolescentes.

"Chris y yo éramos novios de chiquitos (…) Cuando me cortó, cuando terminamos, estábamos en Aventuras en el tiempo de hecho y, de repente, ya no quería estar conmigo y me hacía 'córtalas", contó a Daniel Sosa para el programa Seguimos continuando.

Giovani Dos Santos

El noviazgo de la actriz con el futbolista fue una de las que más llamó la atención de la prensa. Estuvieron juntos entre 2008 y 2010, aunque se conocían desde algunos años antes. Cuando fueron pareja popularizaron la “Beliseñal” y cada vez que Gio marcaba un gol, hacía el gesto.

Criss Angel

Sin duda, uno de los idilios más controversiales de la celebridad fue con el mago Criss Angel. Ambos se conocieron durante un show del ilusionista en Las Vegas 2016 y desde entonces comenzaron a verlos juntos. De hecho, en sus cuentas en redes compartieron imágenes de sus viajes y salidas.

Sin embargo, terminaron en septiembre de 2017 y el mago publicó un críptico mensaje tras su ruptura con la diva.

“No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar… Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”, dijo según reseñó People en español.

Mohamed Morales

Según el portal Debate, uno de los sospechados amoríos más tormentosos de la galardonada artista fue con el empresario Mohamed Morales pues, tras culminar el lazo sentimental, lo demandó por extorsión y acoso sexual. Ambos llegaron a un acuerdo al respecto en 2010, reveló la revista Quién.

Pepe Díaz

De acuerdo a la revista Clase, el romance de Beli con el empresario Pepe Díaz fue solo por unos meses y aseguran que decidieron romper en buenos términos. Este también fue pareja de Eiza González.