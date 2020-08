Samsung presenta sus nuevo modelos de smartphones Galaxy Note 20

El mayor fabricante de móviles del mundo con base en la cuota de mercado celebró un acto digital en el que también introdujo otras novedades en hardware como actualizaciones de sus teléfonos plegables y de sus auriculares inalámbricos, pero los Note (a medio camino entre teléfonos y tabletas) fueron los verdaderos protagonistas de la presentación.

El Note 20 Ultra, en particular, se erige como el dispositivo más completo (y más caro) de la compañía y, por extensión, del universo Android, y viene equipado con tres cámaras traseras, una pantalla OLED de 6,9 pulgadas y 1440 píxeles, procesador Snapdragon 865 Plus de Qualcomm y 12 GB de memoria RAM.

A nivel estético, se trata de un teléfono que es casi todo pantalla, con unos marcos muy finos y curvados para hacerlos todavía más discretos, y Samsung asegura que el nuevo acabado en el cristal hace un buen trabajo a la hora de esconder las huellas dactilares.

Capture your world in the highest resolution on a smartphone. #GalaxyNote20

Learn more: https://t.co/767pEzchXC pic.twitter.com/ucKJzLVGJs