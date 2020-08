Tercio de parásitos que benefician al ecosistema están en peligro de extinción

Pese a que los ecólogos se han encargado de exponer la importancia de la conservación de los parásitos, pues esta especie tiene un papel fundamental para la preservación de la mayoría de las categorías animales, en la actualidad un tercio de ellos está en peligro de extinguirse en los próximos 50 años.

De acuerdo a un volumen de "Biological Conservation" dedicado a esta especie, los parásitos forman parte de uno de los grupos de animales más diversos y ecológicamente importantes en la Tierra. Por ello, el trabajo incluye diferentes investigaciones en torno a su conservación, como una iniciativa que se propone desarrollar doce metas.

El investigador Jorge Doña explicó que desde hace décadas se ha advertido de la susceptibilidad de la especie, pues la mayoría de programas en contra de la extinción animal los excluyen o los consideran un problema, sin tener en cuenta que los parásitos se hospedan en otros animales y los favorecen. El investigador en Zoología expuso uno de los casos en los que los parásitos benefician a la conservación de las especies, como los "Salveniluns leucomaenis", una población de peces amenazada en desaparecer.

Cuando los parásitos infectan a grillos y saltamontes, la posibilidad de que ambos salten a las corrientes de agua, aumenta un 20%, lo que permite a los Salveniluns alimentarse de ellos, pues estos insectos constituyen la dieta alimenticia de los vertebrados acuáticos en un 60%. El investigador señaló que una de sus propuestas consta del análisis de "la tasa de extinción basada en eventos macroevolutivos y que sirve para obtener una estima de la probabilidad de extinción de organismos simbiontes", por lo que buscan las vías posibles para el desarrollo de esa aproximación.

Otra estrategia para modular su desaparición es la evaluación de la vulnerabilidad de las especies de parásitos a través de la clasificación en listas rojas de especies amenazadas, y usar la legislación existente para seres en peligro de extinción, detalló el experto. Entre las metas de conservación, el grupo de expertos planea 12 estrategias que se distribuirán en el estudio de la colección de los parásitos síntesis de datos, práctica de conservación y educación, pues el conocimiento de las especies es aún escasa. "La mayoría de especies de parásitos aún no se han descubierto o no están descritas, si las especies no tienen nombre, no podemos conservarlas", advirtieron los especialistas, que tiene como objetivo describir el 50% del total de parásitos.