Profeco advierte que sopa Maruchan puede producir dolor de cabeza

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que las sopas instantáneas, como Maruchan Instant Lunch, no nutren, tiene sabores artificiales que no son buenos para el organismo, contienen exceso de sodio y otros componentes que pueden generar dolor de cabeza, taquicardia, sofocación, adormecimiento de la boca, entre otras cosas.

En la Revista del Consumidor de Profeco de agosto, el título "Daño instantáneo ¿Sabes qué contienen las sopas instantáneas y si es saludable consumirlas?" se explicó que aunque estas sopas son prácticas y fácil de almacenar, no tienen aporte nutricional.

En la foto aparece la foto de Maruchan Instant Lunch, la cual se asegura que tiene como ingredientes hidratos de carbono provenientes del arroz, maíz y trigo; además de grasas, proteínas, sodio y glutamato monosódico, a través de salsa de soya, aceite, vegetales deshidratados, azúcar, vinagre, entre otros ingredientes.

Atribuyen al glutamato monosódico el dolor de cabeza, sofocación, taquicardia, sensación de presión en la cara, adormecimiento de la boca, dificultad para respirar, sudoración, dolor de pecho y debilidad.

De acuerdo con el estudio, se comparó que la sopa instantánea aporta de 270 a 334 kilo calorías, de 6 a 7 gramos de proteína, de 10 a 14 gramos de grasa y de 40 a 45 gramos de carbohidratos, mientras que 2 a tres tacos de frijoles refritos con chile tienen entre 200 a 300 kilocalorías de 3 a 4.5 gramos de grasa; el sándwich de jamón con queso manchego 267 kilocalorías, 14 gramos de proteína y 34 gramos de carbohidratos y la lata de atún entre 114 a 117 kilocalorías, 21 gramos de proteína, 2.83 gramos de grasa y 1.8 gramos de carbohidratos.

"El aporte nutricional del sándwich, los tacos de frijoles o la lata de atún supera al de las sopas instantáneas, aunque las calorías de los tres primeros sean similares", explicó la Profeco.

Como conclusión la Procuraduría afirmó: "Estas sopas no te nutren y el sabor que aportan no es a base de vegetales o carne, sino de una serie de saborizantes artificiales que no son buenos para tu organismo".