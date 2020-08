Analizan regreso de la lucha libre en CDMX

Después de que este lunes el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, anunciara su intención de realizar un evento a puerta cerrada de lucha libre profesional en un recinto de la demarcación a su cargo, el Fantasma, presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, advirtió que siguen prohibidas las funciones públicas y privadas.

"Al alcalde le pareció una buena idea, pero será mañana (este miércoles) cuando se decida si se hace la función, estoy esperando que digan que ya está el permiso. Ahora no hay nada seguro", compartió en entrevista. El titular de la comisión aceptó que el anuncio de Romo lo tomó por sorpresa "porque yo se lo dije antes, que no podía organizar un evento de lucha libre si no lo autoriza antes la Comisión y el Gobierno, y hasta ahorita no se autoriza un evento de lucha libre público o privado".