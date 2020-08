Visitas a penales

Desde el pasado lunes se reanudaron las visitas familiares en los centros penitenciarios del estado, siguiendo estrictamente los protocolos de sanidad para salvaguardar la salud de los internos, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Javier Castrellón Garza.

Recibirán visitas: el Cereso No. 1, ubicado en la capital duranguense; el Cedireso No. 1, de El Salto, Pueblo Nuevo; Cedireso No. 2, en Santiago Papasquiaro y el Certmi No. 1, también de esta ciudad, detalló el Secretario.

Después de cuatro meses y medio, los familiares podrán tener comunicación de manera presencial al interior de cada centro, ya que durante ese tiempo, las personas se comunicaban a través de llamadas telefónicas o videoconferencias, con la intención de salvaguardar la salud de cada una de las personas privadas de su libertad (PPL), explicó.