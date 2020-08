Opera solo una guardería en Dgo.

A diferencia de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que prorrogaron una vez más la fecha para la recepción de niños, las del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no suspendieron el servicio durante la pandemia.

No obstante, la mayoría no está recibiendo niños ya que los padres de familia han optado por no llevarlos, se informó por parte de la oficina de Comunicación Social de la delegación Durango del ISSSTE.

En tal sentido, únicamente está recibiendo usuarios la guardería número 81, con sede en la Ciudad de Durango, a la cual asisten aproximadamente 11 niños, hijos de trabajadores que realizan actividades esenciales como médicos, enfermeras y algunos miembros de la Procuraduría General de la República (PGR).

Asimismo, se informó que se cuenta con un estricto filtro para el ingreso y no se han reportado casos de niños contagiados de Covid.

La casi nula afluencia de menores en las guarderías se atribuyó a que los padres han decidido no llevarlos, debido al riesgo que implica sacarlos de su casa, en medio de la pandemia.

El ISSSTE cuenta con cinco guarderías, tres propias y dos subrogadas, y el personal acude al 30 por ciento por ahora que no hay afluencia de menores, además de que se han estado dando capacitaciones por lo que están listos para reactivar el servicio en el momento que se requiera.

Las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pospusieron nuevamente la recepción de menores en sus instalaciones por decisión del Comité de Seguridad de Salud del Estado, debido a que Durango pasó al color rojo en el semáforo epidemiológico.

No se cuenta con una fecha definitiva para el reinicio, aunque no se descarta que pudiera ser en 15 días.

Mientras tanto, el personal sigue en capacitación.