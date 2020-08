Actor Kevin McHale envenena a su pareja

De nueva cuenta, Glee vuelve a ser tema de conversación debido a que uno de sus protagonistas, Kevin McHale, quien interpreta en la serie a "Artie", vivió momentos de preocupación tras "intoxicar" accidentalmente a su novio.

El histrión de 32 años pasó un gran susto luego de que su pareja el también actor Austin McKenzie enfermara recientemente por motivos desconocidos.

McHale en un principio pensó que su pareja podría haber contraído COVID-19, sin embargo, para su sorpresa, el responsable de la condición de Austin era él, según reveló en Twitter.

"¿Alguna vez has cocinado poco las salchichas de pollo (sin querer) y se las has servido a tu novio y él se ha puesto muy muy malo y has pensado que era el COVID y te has hecho las pruebas dos veces, pero no, resulta que solo es salmonela?", escribió Kevin en la red social. "Debería romper conmigo. Yo lo haría", añadió.

Pese a lo ocurrido, Austin optó por verle el lado positivo a la situación afrontándola con buen humor, pues reaccionó al tuit de McHale compartiendo una captura de pantalla de una búsqueda de Google en la que se lee la frase "Cómo vengarte de tu marido" y escribió al pie de la imagen "Aquí con una lectura ligera".

Afortunadamente para la pareja el suceso sólo quedó como una anécdota, pues de haberse complicado, se habría sumado a los trágicos eventos que han rodeado al elenco de la serie Glee, pues el pasado julio la actriz Naya Rivera murió tras ahogarse accidentalmente en el Lago Piru.

En 2013, Cory Monteith sufrió una sobredosis de alcohol y heroína que le costó la vida, mientras que Mark Salling se suicidó en 2018 tras ser declarado culpable de varios cargos por posesión de pornografía infantil.

A esas tragedias se suman también los problemas personales y profesionales del resto del reparto, cuyas carreras no han vuelto a conocer niveles de popularidad semejantes a los de los años en que trabajaban en la serie musical.