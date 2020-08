Dan luz verde a salones y quintas en Torreón

Con las restricciones de no bailar y no organizar fiestas para niños, el Subcomité de Salud en la Región Laguna autorizó que los salones de eventos sociales y quintas en Torreón puedan abrir sus puertas de nueva cuenta, luego de permanecer inactivos por la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con Román Alberto Cepeda, secretario del Trabajo en Coahuila, uno de los sitios donde se ha registrado el mayor número de contagios de COVID-19 ha sido en fiestas y actividades sociales que se realizan en viviendas particulares, por lo que se ha decidido reactivar estos giros a fin de hacerlo de manera ordenada.

"Le damos salida a algunas de las inquietudes de la sociedad, pero con un número establecido de personas, con una mayor observancia para poder supervisar que lo que se está llevando a cabo sea de la mejor manera y correcta", dijo el funcionario.

En el caso de los salones para eventos sociales solo se permitirá el acceso a 50 o 60 personas máximo, al igual que para las quintas, sin importar la capacidad con la que cuenten. Aunque sí se permitirá la música en los eventos, no se podrá bailar y tampoco se permitirá el acceso a niños.

"Es una de las posibilidades que sí exista música, pero sin baile, no más de 50 a 60 personas, no importa el tamaño, que si es para 300 personas o más", expuso Cepeda.

En cuanto al acceso de los adultos mayores dijo que sí se permitirá, siempre y cuando no sean vulnerables, es decir, que no cuenten con algún padecimiento.

Aunque todavía no hay fecha para su reapertura, el secretario del Trabajo adelantó que podría ser en estos días, tras haber cumplido con los requisitos necesarios como protocolos, capacitación y simulacros.

"Estos todavía no se les da apertura, el simulacro comenzó el viernes pasado, con un número de asistentes de 59, con todos los protocolos, de verdad que fue excelente, fue un simulacro que vale la pena", explicó.

A decir de Cepeda, "es mejor permitir que se hagan de manera ordenada a que se hagan de manera clandestina".

De acuerdo con el funcionario estatal se llegó a recibir hasta 130 reportes de fiestas en lugares donde no tienen permisos, donde se vendía alcohol, "se estaban dando donde lamentablemente no se tienen permisos", insistió.

En cuanto a las quintas, solamente podrán reactivarse aquellas que se encuentren dadas de alta ante el Municipio y cuenten con todos los permisos necesarios para operar.

Cabe recordar que también el Subcomité de Salud aprobó la reactivación de las salas de cine y los museos, que si bien también cuentan con luz verde, requerían afinar algunos detalles para entrar en operación nuevamente.

Restricciones

Para las quintas y salones de eventos. *Solo podrán permitir el acceso a de 50 a 60 asistentes. *No se permitirá el acceso a niños. *Si bien se permitirá la música, está prohibido bailar. *Los adultos mayores podrán acudir siempre y cuando no sean de grupos vulnerables, es decir, que no estén enfermos. *Podrían operar a partir de esta semana tras haber cumplido con los requisitos necesarios.