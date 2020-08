Continúan laborando normal pese a acuerdo

Aunque hay un acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado respecto a medidas para prevenir más contagios por coronavirus como el uso obligatorio del cubrebocas en la entidad, la apertura escalonada de mercados y comercios, así como disminución de la movilidad del transporte, las autoridades estatales y municipales hasta este martes siguieron trabajando normal, es decir, con la reactivación total a la que se llegó recientemente.

El documento fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango donde se da a conocer un acuerdo por el que se emiten las medidas de seguridad sanitaria acordadas en el Pacto de Responsabilidad Social.

Estas medidas fueron pactadas por unanimidad entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; presidentes municipales; dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil; asociaciones religiosas; clubes sociales; cámaras empresariales; colegios de profesionistas, académicos y líderes estudiantiles; así como del Comité Estatal para la Seguridad en la Salud del Estado de Durango.

En el caso del transporte, el acuerdo menciona que en los municipios se deberá "revisar los mecanismos para la reducción de la circulación de transporte público y aplicar las medidas cuando no se respeten los días de circulación".

Al respecto, el subdirector de Transporte del Estado de Durango en La Laguna, Armando Ramírez Barley, dijo que esperará indicaciones directas de la Secretaría de Gobierno tras haber regresado a la normalidad la circulación de autobuses y taxis en el primer cuadro de la ciudad.

"Hasta que no haya una contraorden, vamos a estar así, nosotros vamos a esperar lo que indique la Secretaría de Salud. Ahorita estoy esperando nuevas indicaciones, yo hago lo que me indican y a partir de ahí seguiremos trabajando", declaró.

En el acuerdo también se menciona que las personas que no observen estas disposiciones serán acreedoras a las sanciones correspondientes conforme a la Ley General de Salud y los bandos de policía y buen gobierno aplicable.

En el municipio, el director de Plazas y Mercados, César de la Cruz, dijo que hasta el momento los comerciantes siguen laborando normal.

"Honestamente el acuerdo no lo he podido leer pero no tengo conocimiento todavía de que lo vayamos a aplicar así escalonadamente. Estamos trabajando en horario normal, de 8 a 7 de lunes a viernes; y domingos de 8 a 4, lo que es el comercio esencial y no esencial y así seguimos a menos de que vaya a ver alguna indicación de la Secretaría de Salud".

Recordó que apenas el viernes anterior iniciaron de nuevo con el horario normal en el Centro.

"Fue una presión muy fuerte de los comerciantes, su inconformidad más que nada que porque sí somos una zona conurbada con el estado de Coahuila y en el municipio de Lerdo y vemos que ellos están trabajando de manera normal", dijo el director.

También, dijo, estarán a la expectativa de la Secretaría de Salud. "De antemano que se vería afectada la economía, bastante más", dijo.

El acuerdo menciona textualmente que en los mercados públicos se deberán establecer horarios y días de apertura escalonados para los locatarios.