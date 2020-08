Señalan necesidad de obras en zona industrial de Lerdo

En la anterior administración se planteó la urgencia de propiciar las condiciones para la instalación de nuevas empresas, es decir, que se dotara de los servicios básicos a la pequeña Zona Industrial con la que cuenta Lerdo, pero la solicitud no se concretó.

"Desafortunadamente aquí en Lerdo no tenemos las condiciones, el área industrial es muy pequeña, incluso yo como presidente de los empresarios, cuando estuvo María Luisa (González Achem), estuvimos trabajando para que se dieran las condiciones y desafortunadamente todo quedó en palabras y en esta administración creo que se dejó de lado ese proyecto, no hay ni drenaje industrial, ni siquiera se hizo algo tan sencillo como meter maquinaria para hacer un camino, al menos emparejar los caminos y hasta ahorita no se han hecho", declaró.

Del Bosque agregó que el alcalde Homero Martínez ha comentado que está trabajando para traer nuevas inversiones, pero definitivamente se atraen con vialidades, con servicios, por lo que dijo es momento de considerar la construcción de una carretera de Lerdo hasta Nuevo Gómez, un tramo de unos 8 kilómetros y eso permitiría interconectar los sectores cercanos a la colonia San Isidro, del otro lado del Periférico, el área donde está Chapala y pasaría también por la Planta Tratadora de Aguas Residuales o el relleno sanitario, pues entroncaría con el distribuidor vial El Vergel.