Siempre quiero estar al mejor nivel: Abraham Ancer

Abraham Ancer se alista para un nuevo Major en su carrera, con el arranque mañana del PGA Championship. El mexicano disputará su primer torneo grande de la campaña -tras los movimientos en el calendario por la pandemia de COVID-19- con la misma ilusión de destacar entre los primeros lugar y, por qué no, salir con el título.

"Siempre quiero estar al mejor nivel en cada semana, aunque es muy complicado; ahora que puedo escoger los torneos que juego, me dosifico para torneos como éste, los grandes, porque son muy demandantes en lo mental y físico", comentó el tamaulipeco, en conferencia, desde el TPC Harding Park, en San Francisco.

Ancer, quien escaló a la posición 23 del ranking mundial, añadió que ha tenido una buena preparación para el primer Grande de la campaña. Desde su regreso a la actividad, en cinco torneos disputados, el tricolor no se ha perdido un corte y tiene cuatro Top 15 (incluido en segundo lugar en el RBC Heritage).

"Me estoy preparando para ganar en el PGA Tour y en un Major, está en mis metas. A veces no me doy cuenta, pero es muy bueno estar entre los mejores del mundo, pero siempre hay algo en lo que se puede mejorar, tengo hambre y eso me ha ayudado mucho".

Ancer debutó en 2019 dentro del PGA Championship y quedó en la posición 16, en el campo de Bethpage Park. Con la experiencia, además de haber disputado dos The Open y un US Open -a la espera de jugar el Masters en noviembre-, el tamaulipeco ha adquirido experiencia.

"Me siento mejor este año. Hace uno, tuve una ronda muy buena, de las mejores en el putt, pero para embocar pares", continuó. "[El TPC Harding Park] es un campo que demanda mucho de ti y debes estar muy fino en los segundos golpes".