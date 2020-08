¿Cómo ablandar los frijoles de manera rápida y sencilla?

Los frijoles son una de las leguminosas que más se consumen, ya sea por su versatilidad en los platillos o por los grandes beneficios que aportan a la salud, por esta razón, compartiremos algunos trucos para ablandar frijoles rápido.

Según la base de datos Nutrition Data, este alimento es rico en vitaminas C, E, K, minerales como el calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc y otros compuestos como ácido fólico, fibra, grasas monoinsaturadas y Omega 3 y 6.

Para prepararse es bien sabido que se requiere de un proceso de limpieza y cocción largo debido a que este tipo de leguminosas necesitan hidratarse para después cocerse y obtener el sabor y consistencia que los identifica.

Uno de los consejos de cocina básicos es poner a remojar los frijoles durante un lapso de 6 a 10 horas para evitar que queden duros, pero si por algún motivo se te olvidó realizar este paso, puedes poner los siguientes trucos en práctica y lograr que se ablanden lo más rápido posible.

El sitio en inglés The Ktchn recomienda que para ablandar las leguminosas en general, sean lentejas, frijoles o garbanzos, se deben remojar una noche antes para que se cocinen de manera uniforme; sin embargo, también menciona que si no realizaste este paso, puedes considerar el truco de remojar y enjuagar, el cual requerirá de una hora.

Para que esto funcione, The Ktchn explica que debes enjuagar los frijoles con agua durante varios minutos, luego drenarlos con ayuda de un colador. Mientras dejas que se escurran, en una olla agrega agua fría y añadir los frijoles, deja reposar 10 minutos, después poner a hervir las leguminosas durante un minuto.

Al finalizar los primeros pasos, debes tapar la olla y dejarla reposar durante una hora, posteriormente drena los frijoles y prepara este alimento con tu receta tradicional, y notarás que se ablandaron más rápido.

El sitio Our Everyday Life compartió un truco para ablandar los frijoles que no se cocieron bien, si esto te sucede debes agregar un poco de bicarbonato de sodio y dejar cocerlos hasta hervir de nuevo, con este ingrediente se ablandaran en dos minutos, en caso de que notes que aún no obtienen la consistencia ideal puedes dejar que hiervan hasta que estén listos.

Por otro lado, el sitio Fine Cooking sugiere no añadir ingredientes ácidos durante la cocción de las leguminosas como salsa de tomate, vinagre, vino o jugo de limón, esto es importante porque los ácidos pueden retardar la hinchazón de este tipo de alimentos. Además puedes agregar sal durante el proceso de remojo, ya que con esto podrás agilizar el ablandamiento de los frijoles.

Si quieres agregar especias o salsas durante la cocción de los frijoles, es importante que lo hagas cuando ya estén bien cocidos, para evitar que los ingredientes retarden la cocción de este alimento.