¿Cuáles frutas tienen menos calorías?

Las frutas son deliciosas solas, en coctel, como ingrediente de postres, bebidas y hasta platos fuertes. Las hay de todos los colores, tamaños y sabores, por lo cual son alimentos multifacéticos. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que, como parte de una dieta saludable baja en grasas, azúcares y sodio, se consuma más de 400 gramos de frutas y verduras al día.

Lo cual se debe a que el consumo de estos alimentos contribuye de manera directa a la mejora de la salud en general y a reducir el riesgo de determinadas enfermedades no transmisibles.

No obstante, todas las frutas contienen calorías. De acuerdo con Come Fruta, estas aportan la energía necesaria para el organismo, por lo cual no se traducen en grasa y la fructosa que en la sangre se convierte en azúcar, tampoco es nociva, si se comen las cantidades recomendadas. Incluso, la maestra en nutrición, Fernanda Alvarado asegura que las personas con diabetes no deben privarse de comer ninguna fruta, pensando que están llenas de azúcar.

1. Sandía

Probablemente no te sorprenda que esta fruta sea la que menos calorías contiene, ya que su jugosidad la hace abundante en agua y baja en azúcar. De hecho, según Seguros MAPFRE, 100 gramos de sandía contienen solamente 30 calorías.

Además, la fuente citada agrega que la sandía es rica en carotenoides, los cuales tienen propiedades antioxidantes; así como en potasio, mineral considerado fundamental para regular la contracción muscular y el ritmo cardíaco.

2. Fresa

Esta fruta protagonista de postres y bebidas sorprendentemente contiene un bajo nivel de calorías, para ser exactos 32 por cada 100 gramos. Además, según la Fundación Española de Nutrición (FEN), la fresa es una fuente de vitamina C, incluso más considerable que la naranja.

Y no solo eso, la FEN agrega que las fresas constituyen una de las frutas con mayor capacidad antioxidante, misma que deviene de su gran cantidad de polifenoles, también conocidos como ácido elágico y de vitamina C, "la cual contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo".

3. Melón

El melón contiene 34 calorías por cada 100 gramos. A esto hay que aunarle que según el Departamento de Agricultura de Carolina del Norte, esta fruta contiene fibra y todos los tipos de vitamina B, por lo cual ayuda a mantener un buen nivel de energía y permite que el azúcar de la fruta "ingrese gradualmente a la corriente sanguínea, con lo cual el nivel de azúcar se mantiene a un buen nivel".

4. Papaya

Además de combatir el estreñimiento agilizando la digestión, eliminar los parásitos intestinales y reforzar la inmunidad gracias a su alto contenido en vitamina C, la papaya aporta 39 calorías por cada 100 gramos, por lo cual se encuentra dentro de las frutas que menos calorías aportan a tu organismo.

5. Naranja

De acuerdo con la FEN, la naranja es una fruta de escaso valor calórico (42 calorías por cada 100 gramos). Aunque lo mejor es su alto contenido en fibra, ya que este se relaciona con la disminución del colesterol y la glucosa en sangre, así como con el desarrollo de la flora intestinal.