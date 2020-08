Katy Perry y esposa de Ellen DeGeneres la defienden por escándalo laboral

DeGeneres pidió perdón el pasado jueves a su equipo por todo lo ocurrido, y hoy la cantante Katy Perry ofreció su respaldo a la estrella televisiva.

"Sé que no puedo hablar por nadie y que solo puedo hacerlo por mi propia experiencia, pero quiero reconocer que solo he tenido recuerdos positivos de mi tiempo con Ellen en The Ellen DeGeneres Show", dijo Perry en su cuenta de Twitter, donde tiene 108 millones de seguidores.

1/2 I know I can’t speak for anyone else’s experience besides my own but I want to acknowledge that I have only ever had positive takeaways from my time with Ellen & on the @theellenshow. I think we all have witnessed the light & continual fight for equality that she has brought