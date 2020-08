Carlos Salcedo podría ir a la cárcel tras demanda

Carlos Salcedo, podría ser encarcelado por incumplir con la pensión alimenticia de su hija, según revela su expareja y madre de la niña.

El jugador de Tigres de la UANL y Seleccionado Nacional, se ha ausentado de las citas ante el juez, por lo que hace unas semanas se giró una orden de arraigo que le impide salir del país hasta que cumpla con sus obligaciones.

Ivanna Sigüenza, ex de Salcedo, dijo para la revista TV Notas que hasta ahora se deben 354 mil pesos del año pasado, más 150 mil que se acumulan en lo que va del 2020.

“Se comprometió a pagar la renta donde actualmente vivimos su hija y yo, y no lo ha hecho, y desde el año pasado hasta la fecha debe más de 600 mil pesos; yo tengo que conseguir dinero debajo de las piedras para poder mantener a mi hija”, dijo para dicho medio.

Además, según la abogada de la demandante, a Carlos Salcedo también se le reclama abandono a su hija, violencia familiar, suspensión de la patria potestad y hasta podría ir a prisión de cuatro a seis meses.

“Es necesario que las autoridades intervengan de nuevo, porque no nada más no se soluciona; eso me pasó por haber tratado de ser amable con él y pedirle sólo lo justo para nuestra hija. Ojalá ahora sí los juzgados se pongan serios para que se olvide de que es un futbolista y vean mejor por el bienestar de una niña de 4 añitos”.