Actor de Glee Kevin McHale, 'envenena' accidentalmente a su novio

El histrión de 32 años pasó un gran susto luego de que su pareja el también actor Austin McKenzie enfermara recientemente por motivos desconocidos.

McHale en un principio pensó que su pareja podría haber contraído COVID-19, sin embargo, para su sorpresa, el responsable de la condición de Austin era él, según reveló en Twitter.

"¿Alguna vez has cocinado poco las salchichas de pollo (sin querer) y se las has servido a tu novio y él se ha puesto muy muy malo y has pensado que era el COVID y te has hecho las pruebas dos veces, pero no, resulta que solo es salmonela?", escribió Kevin en la red social. "Debería romper conmigo. Yo lo haría", añadió.

But have you undercooked chicken sausage (unintentionally) and then served it to your bf and then he got superrrrr sick and you thought it was covid and you got tested twice but nah you just fed him salmonella? He should break up with me. I would.