¿Cómo hacer un picnic en casa?

La temporada primavera verano, o incluso verano otoño es una época en la que muchos sale de sus casas y realizan picnics en los alrededores, buscando pasar una tarde lejos de la cotidianidad.

Debido a la pandemia, esto no sería posible gracias a los cuidados de salubridad que debemos seguir, por lo que aquí te contamos cómo organizar tu picnic desde casa con el fin de que te sientas de la misma forma.

¿Qué necesitas?

Seguramente cuando piensas en un picnic, primero que recuerdas es una cesta y la manta, sin embargo el interior hace la diferencia.

No recurras a los desechables, en su lugar busca unos cuantos platos (sólo los necesarios para quienes asistirán) que luzcan atractivos, pueden ser de vidrio en algún color sólido que te guste o blancos, que suelen sobresalir mucho entre el resto de las cosas. No olvides agregar platos pequeños para los postres.

Considera unas copas para vino y unos vasos para agua; también, en lugar de servilletas de papel, utiliza los utensilios de algodón de la cocina.

Escoge una manta de tu agrado

De la misma forma en que lo harías en el exterior, debes colocar una manta que luzca increíble. Por lo general se utilizan mantas grandes y de cuadros que cubren todo el espacio que usarás. Lo más usual es utilizar colores como amarillo y rojo, aunque puedes optar por la que quieras.

También puedes recurrir a alguna que se sea de tu agrado aunque no sea de cuadros, se trata de implementar lo que a ti te gusta.

Crea el ambiente ideal

Lo importante es no agregar demasiadas cosas, considerando que en el exterior no lo harías. Escoge un lugar tranquilo de tu casa para hacerlo como patio, frente o, si optas por hacerlo en el interior de tu casa, cuida detalles como no tener televisiones prendidas, ni que sea Alexa quien ponga la música, hazlo tal cual como lo harías.

Puedes agregar algunas flores en sitios específicos para crear un ambiente más natural, así como esencias naturales como flor de lavanda, margaritas o jazmín.

Alimentos fríos

Opta por los alimentos fríos, ya que estos no te harán querer ir a microondas a calentarlo arruinando la experiencia. No todo tiene que ser ensalada, recuerda que las tablas de carnes frías y quesos también van excelente con estas ideas.

Quizá algunos snacks con dips hechos por ti un día antes (para que estén fríos) como de espinacas, queso, aguacate, alcachofa, etc.

Para plato fuerte, los baguettes suelen ser una excelente opción, ya que tienes muchas opciones para rellenarlos, pueden ir desde atún hasta pollo o salmón, según prefieras.

Para los postres opta por tres opciones distintas siempre y cuando sean pequeñas. Recuerda que sería mucho más sencillo transportar fuera de tu casa unas trufas, fresas con chocolate y almendras que un gran pastel. Por otro lado, puedes llevar sólo un pay frío para dos o tres personas (pensando que sólo será picnic de dos).

Recuerda cuidar los detalles como agrupar todo lo que pudieras necesitar en tu cesta, el punto de esto es organizarte de la misma manera que lo harías para salir, y no ir agregando lo que necesitas sólo por estar en casa.