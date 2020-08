Así luce el rostro de Yolanda Andrade tras cirugía láser

Yolanda Andrade vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez no por alguna polémica relacionada con Verónica y Cristian Castro, sino por haberse sometido a procedimientos estéticos.

La conductora de 48 años, no tuvo problemas en compartir la información en una entrevista para TV Notas, donde reveló que decidió ingresar a una clínica de belleza hace dos semanas atrás.

Según palabras de Andrade, se animó a realizarse los procedimientos estéticos luego de que a su programa Montse y Joe, asistiera un médico en cirugía plástica y reconstructiva, quien habló en la emisión sobre el proceso de rejuvenecimiento con láser.

“Jamás me había tocado la cara; tenía ciertas arruguitas y patas de gallo, pero pues es normal, y me sentía muy a gusto, pero conforme iba escuchando al doctor, me generó mucha confianza”, contó a la publicación.

La presentadora reveló que acudió el 17 de julio a la intervención que aseguró fue rápida y no invasiva, además de que duró 2 horas.

“Me quitaron la grasa de los ojos, las patas de gallo, me estiraron la piel”, reveló.

Andrade platicó que está impactada con el cambio, pues cada que se ve al espejo se siente otra, incluso mencionó que sus amigas están impresionadas con los resultados, no obstante señaló que será dentro de seis meses que verá los cambios definitivos.

“En seis meses ya se verá el cambio total, entonces imagínate lo contenta que estoy”, expresó.

Andrade declaró que hace días se presentó nuevamente a trabajar con todas las medidas de seguridad debido a su intervención.

“Fui a la XEW, donde grabamos el programa, con la protección que tengo para sostener mi cara”, dijo.

“Fue un día complicado y de cierta tensión, pues además tenía que mostrarme ante la cámara con naturalidad y siempre sonriente; pero todo salió muy bien”, añadió.