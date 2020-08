Descarta ajuste de nómina tras recortes

A pesar del recorte de alrededor de 30 millones de pesos en las participaciones federales que recibe el municipio de Lerdo, el alcalde Homero Martínez dijo que no se tiene proyectado por ahora un ajuste en la nómina. Para enfrentar el déficit de recursos no se concretarán algunos proyectos que se tenían planeados.

Indicó que desde que se dieron los primeros recortes presupuestarios, principalmente del Ramo 28, han revalorado el gasto corriente, de tal forma que este año no se realizará el Festival Lerdantino en donde en la anterior administración se gastaba unos 18 millones de pesos; se cancelaron los eventos por fechas especiales como el del 10 de mayo, donde también el año pasado se gastaron 3 millones de pesos; y se va a detener la construcción del edificio del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) con una inversión de 6 o 7 millones de pesos. Tampoco se invertirá, como se tenía planeado, en las Unidades Deportivas.

"El déficit presupuestal que hemos tenido impacta en algunas obras que queríamos hacer y hoy en día las hemos estado frenando porque hemos estado garantizando el tema de los servicios públicos, que haya agua en las viviendas, que el drenaje funcione, que la lámpara prenda, que la recolección de basura se esté dando en tiempo y forma", explicó.

Indicó que en el Fondo de Estabilización se recibían 20 millones de pesos en el primer semestre del año y solo les dieron 5 millones de pesos. Como ese, ha habido recortes en otras partidas y de manera general se tiene una baja del 14 por ciento en el presupuesto que se recibe de la Federación.

No obstante al déficit presupuestario que se tiene, el edil reiteró que por ahora no se tiene contemplado despidos de trabajadores, pues dijo que al inicio de la administración se dieron de baja a unos 150 empleados de confianza y eventuales que había integrado el sindicato.

Finalmente, el presidente municipal descartó recurrir a una línea de crédito y reiteró que lo que se hace es ajustarse en otros rubros para enfrentar el recorte que con la pandemia se tiene.

Presupuesto

