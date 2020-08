'Sí firmé y no me rajo', declara gobernador

"Sí firmé y no me rajo", dijo el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en torno al documento que firmaron nueve gobernadores solicitando la renuncia inmediata de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, al considerar que las estrategias de contención, manejo y medidas sanitarias ante la pandemia del COVID-19 en el país, han fallado.

El gobernador aseguró que esta firma no es el inicio de una mala relación que tiene el Gobierno de Coahuila con López-Gatell. "Si quiere saber si yo firmé: sí, sí firmé y sí estoy de acuerdo en lo que dice la redacción. Sin alusión al presidente (Andrés Manuel López Obrador) porque ha dejado la responsabilidad en López-Gatell y cuando uno deja la responsabilidad en un colaborador, bueno, él sabrá si lo sigue protegiendo", recalcó el mandatario estatal.

A diferencia de la relación con el subsecretario de Promoción a la Salud, el gobernador habló de la buena relación que se tiene tanto con el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo; y con el titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer.

"No digo lo mismo de Zoé Robledo porque me atiende una llamada y me resuelve el problema. No digo lo mismo del maestro Ferrer porque me atiende una llamada y me resuelve el problema o al menos me da terapia", declaró.

Al no atenderlos López-Gatell, los gobernadores deben tomar sus propias decisiones.

"Es decir, Coahuila está en rojo. Si yo le hiciera caso a López Gatell, todos ustedes estarían en sus casas, porque estamos en rojo. Entonces es incongruente y no hay una manera de interrelacionar con él para poder aclarar la situación sino que nosotros tenemos que tomar decisiones y encima de que las tomamos, sale y nos dice que podemos tener responsabilidades penales", expuso.

Riquelme Solís dijo que requiere de por lo menos un representante en cada entidad para saber sus necesidades. "Por el nivel que tiene y por los tamaños con los que habla necesita tener un representante por entidad para que le digan la verdad. Se atreve a dar calificativos en una exposición cuando no sabe la friega que nos estamos llevando todos aquí", declaró.