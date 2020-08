Las voces latinas de Nueva York

Fernando García, diseñador dominicano y codirector de Óscar de la Renta.

Durante dos años, el relacionista duranguense Gabriel Rivera-Barraza y el fotógrafo peruano Hans Neumann conversaron con los latinos más exitosos que han arribado a la gran urbe de Nueva York, en Estados Unidos.

Inmersos desde hace tiempo en el cosmopolita mundo de la moda, estos dos personajes tuvieron la idea de crear un libro, cuyas páginas ilustraran y narraran las historias de los emprendedores latinos que más ruido provocaban en la ciudad de los rascacielos. Formando así a New New York, un testimonio físico que demuestra la importancia que ha ganado este sector de la población en el país norteamericano.

"New New York nace en 2014 con el fotógrafo Hans Neumman. Y esto fue porque nos apoyó la Rockefeller Brothers Fund, por Ben Rodriguez-Cubeñas, el director. Y sí, empezamos con relaciones que yo ya había tenido con diseñadores, modelos, estilistas y todo lo que tenga que ver con la moda. ¡Qué bonito ponerlo en un libro! Pero no nos quisimos quedar ahí, quisimos ir a lo grande. La primera persona que llamamos fue Carolina Herrera y nos aceptó".

Este libro fue publicado en 2016 y a través de sus páginas resaltan 80 nombres latinos de la filantropía, la moda y el arte neoyorquino, como el de la diseñadora venezolana Carolina Herrera, la arquitecta y diseñadora mexicana Paola Aboumrad, el diseñador Narciso Rodríguez, los diseñadores y artistas cubanos Isabel y Rubén Toledo, o la diseñadora chilena María Cornejo, entre otros.

A través de Nueva York, estas mentes creativas encontraron un camino propio en el cual afianzaron su vida, construyeron su patrimonio y ahora tratan de sembrar su legado. Por eso, la obra fue referenciada por el importante diario The New York Times tras su publicación.

En la introducción del libro, Rivera-Barraza y Neumman escriben: "New New York es nuestra forma de reconocer a quienes nos precedieron. Todas las influyentes personalidades reunidas aquí han tenido contribuciones esenciales al mundo del arte y la moda. Este libro no sólo honra sus logros, sino que también se esfuerza por inspirar a cualquiera a quien le gustaría seguir sus pasos".

Así, New New York llegó a aportar un nuevo diálogo sobre la comunidad migrante en la Unión Americana. La idea se presenta desde su portada: las letras blancas de New New York aparecen sobre un relieve amarillo y debajo de estas emergen los nombres de los participantes, como si se trataran de rascacielos; los nombres aquí impresos son los nuevos gigantes que se elevan hacia el cielo para compartir sus historias de éxito.

Quizá un testimonio imperdible en el libro es el de Carolina Herrera, quien comparte que la energía que siente un migrante al arribar a Nueva York es como si se enchufara a una toma de corriente. Al mismo tiempo es un lugar que permite el desenvolvimiento social y la intimidad de la soledad. Para la diseñadora, la urbe también invita al individuo a trabajar en equipo. Se trata de una constante reinvención donde nada está estático, tal como sucede en el mundo de la moda.

La diseñadora chilena María Cornejo también expresa una historia de vida interesante, pues su familia fue sacada de Chile por la ONU durante la dictadura de Pinochet y se convirtieron en refugiados políticos que peregrinaron por diversas partes del mundo. A su llegada a Nueva York, en 1996, Cornejo se percató del respeto que había por la moda y de las oportunidades que la saludaban en cada prenda que veía desfilar por sus calles. Ahora es una de las diseñadoras más reconocidas de la metrópoli y ha logrado que personalidades como Michelle Obama usen sus creaciones.

Cabe señalar, que Óscar de la Renta, el afamado diseñador de origen dominicano, también estaba contemplado para esta edición pero lamentablemente falleció en noviembre de 2014.

"Sí, el señor De la Renta ya estaba para aparecer en nuestro libro, pero no se pudo porque falleció. Pero, pusimos a Fernando García, quien es el codirector de la marca Óscar de la Renta", concluyó Rivera-Barraza.

Ben Rodriguez-Cubeñas, director de Rockefeller Brothers Fund.

La diseñadora María Cornejo ha elaborado vestidos para Michelle Obama.

Los artistas y diseñadores cubanos Isabel y Rubén Toledo.

El artista Andrés Serrano.

La diseñadora Carolina Herrera aporta uno de los principales testimonios a New New York.