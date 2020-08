Impugnan fecha de elecciones en Coahuila ante el INE

El Partido Acción Nacional (PAN) impugnó la fecha en que se realizarán las elecciones de Coahuila, al argumentar que no existen condiciones sanitarias para realizarse.

Fue el pasado domingo que se presentó el recurso ante el Instituto Nacional Electoral (INE), donde se plantea que el acuerdo realizado en marzo estipulaba requisitos que no se cumplieron para reactivar el proceso electoral.

Jesús de León Tello, dirigente estatal del PAN, indicó que la impugnación deberá ser analizada y resuelta por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El líder estatal lamentó que el INE autorizara que la campaña arrancara en septiembre y que las elecciones se realizarán en octubre.

"De cuando se suspendió el proceso en marzo, las autoridades señalaron que las elecciones se reanudarían cuando las condiciones de salud fueran seguras para la población y dicho acuerdo no fue respetado por las autoridades electorales. Hoy por hoy no hay manera de garantizar que no se contagie la gente que va a ir a votar, así como tampoco hay igualdad de derecho para los votantes ya que las personas de la tercera edad, embarazadas o gente que esté contagiada, no podrá ejercer su derecho al voto" aseguró De León Tello.