Cuenta IMSS con 184 respiradores en Coahuila

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó del arribo de 13 ventiladores para atender a pacientes con COVID-19, para un total de 184 con los que ya se contaban en la entidad.

En un breve comunicado se detalló que los nosocomios beneficiados son: No.1 y 2 en Saltillo (7); No. 11 en Piedras Negras (2); No. 13 en Ciudad Acuña (2); No. 18 en Torreón (1) y No. 24 en Nueva Rosita (1).

El titular de la Oficina de Representación en la entidad, Leopoldo Santillán Arreygue, externó que si bien el personal está ocupado en ofrecer la mayor cantidad de recursos posibles, es "imprescindible" el apoyo de la población para seguir las medidas de prevención como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia y "estornudo de etiqueta".

Santillán Arreygue destacó que "el personal institucional está preocupado y ocupado en ofrecer la mayor cantidad de recursos posibles, sin embargo, es imprescindible contar con el apoyo de la población y recordar la importancia de acatar las medidas establecidas por la autoridad, tales como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, estornudo de etiqueta y sana distancia".

Aseguró que la dependencia de Salud federal "no escatimará en recursos y deriva a los hospitales lo necesario para hacer frente a la pandemia".

Enfatizó que todos los recursos, incluyendo los ventiladores, se movilizan de un hospital a otro en función de las necesidades y del número de pacientes que haya en cada unidad.

"En el IMSS estamos haciendo lo humanamente posible, pero la contención de la enfermedad está en la corresponsabilidad y en el cuidado de cada persona. Lo esencial es prevenir y/o atender con oportunidad para evitar que las personas lleguen a los hospitales", dijo.

Los 13 ventiladores se distribuyeron en función de las necesidades de cada región al número de personas hospitalizadas en cada región de la entidad.