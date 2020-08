Alistan reapertura de cines y museos en Torreón

Si bien el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, anunció al término de la reunión del Subcomité de Salud en La Laguna que se determinó la apertura de cines y museos al 25 por ciento de su capacidad, el secretario del Trabajo en Coahuila, Román Alberto Cepeda, explicó que tal reactivación se podrá dar en esta misma semana en tanto se afinen ciertos puntos, pues reconoció que ambos giros cuentan con luz verde.

"Sí está en luz verde, en estos días está por aperturarse, efectivamente. Falta cumplir, reunirse con ellos para generar la última fase para probablemente mañana (martes) o pasado (miércoles) abrir sus puertas al público", explicó Cepeda.

Detalló que el pasado viernes y sábado se realizaron algunos simulacros en lo que corresponde a los cines, donde ya se capacitó al personal y a sus gerentes. Además, los protocolos con los que contaban las empresas Cinemex y Cinépolis se unificaron para establecer uno solo para su funcionamiento.

Aclaró que de entrada abrirán los complejos que se encuentran en la plazas Cuatro Caminos y Galerías. "El subcomité autoriza en función de lo que se ha aprobado. No quiere decir que todas se van a abrir, se van a abrir todas las que estén supervisadas y capacitadas. Vamos a dar inicio con estos dos centros. No quiere decir que estén excluidos, no. Sin embargo, sí se tiene que pasar por un proceso de capacitación, sí se tiene que pasar por un proceso de protocolo, simulacros y es la parte que ya está lista", recalcó el funcionario estatal.

Dentro de las disposiciones que habrán de cumplir los cines, está la de solo operar al 25 por ciento de su capacidad total, respetar la sana distancia, que será mayor a 1.5 metros, y los alimentos se deberán entregar cerrados; además establecerán estrategias para la distribución de los grupos, entre otros detalles.

"Al 25 por ciento (operarán), no solo es un porcentaje, es un protocolo muy complejo, muy bien hecho, por cierto", reconoció el secretario del Trabajo.

Sobre la apertura del resto de los complejos, Cepeda dijo que la gran mayoría ha tenido un acercamiento, sin embargo, por cuestiones de agenda de la autoridad se ha retrasado el procedimiento.

"Es una apertura para todos, como pasó con los restaurantes. En función de cómo fueron capacitándose, se fue dando la apertura. No solo fue un tema de capacitación y de cumplir con los protocolos, sino también es un tema de supervisión a cada lugar, no podemos supervisar a todos al mismo tiempo. Conforme se van supervisando, se están autorizando", aclaró.

En cuanto al tema de los museos, Cepeda González detalló que se encuentran en la fase de capacitación y posiblemente su reactivación también se pueda dar esta misma semana. "Ya lo platicamos, tenemos protocolo, forma de hacerlo, haciendo la supervisión física", puntualizó.

Otro de los atractivos de la ciudad y que se encuentra afinando detalles y en espera de la aprobación por el Subcomité es la puesta en marcha del teleférico, que en días atrás realizó trabajos de mantenimiento.

Nueva normalidad en los cines

Estos son los lineamientos que deberán seguir las salas para su retorno a las actividades. *Operarán al 25 por ciento de su capacidad total. *Los alimentos se entregarán cerrados. *Se respetará una distancia mayor a los 1.5 metros. *El uso de cubrebocas es obligatorio. *Se establecerán estrategias para la distribución de los grupos (asistentes).