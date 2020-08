Acuerdo con televisoras 'no significa un cambio en concesiones', aclara AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador suscribió un convenio de concertación con las principales televisoras privadas del país por medio del cual transmitirán por televisión abierta contenidos pedagógicos a partir del 24 de agosto, cuando iniciará el ciclo escolar 2020-2021.

El convenio, inédito en su tipo, fue suscrito por el presidente López Obrador, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, así como por Emilio Azcárraga Jean, de Televisa; Benjamín Salinas Sada, de TV Azteca; Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Imagen, y Francisco González Albuerne, de Grupo Milenio y Grupo Multimedios.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo el gobierno solo pagará "tarifa social" por los gastos de operación a las concesionarias, pero éste no significa un cambio en las concesiones.

"Nos ayudaron en el IFETEL porque hay una serie de requisitos y nos dieron todos los permisos, agradezco a ese organismo que ayudó para que las televisoras dediquen todo el tiempo para la enseñanza".

El presidente señaló que el costo será mínimo, porque el acuerdo no tiene propósitos de lucro, "lo que agradezco a las televisoras, porque lo que se les va a pagar son los gastos de operación, porque se va a cambiar de canales. Pero se trata de la cuota mínima, no es tarifa política, no es tarifa gubernamental, no es tarifa comercial, vamos a bautizarla como tarifa social y tenemos los fondos para financiar el programa".