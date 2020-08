Aislan a Hugo González y Dorlan Pabón tras celebración

Celebrar su trigésimo onomástico ha salido muy caro a Hugo González... Y se llevó a Dorlan Pabón con él.

El guardameta de los Rayados hizo una fiesta el sábado para celebrar su cumpleaños, a la que asistió el atacante colombiano, e incluso Diego Reyes (defensa de los Tigres). El problema es que las imágenes se hicieron virales y la directiva del Monterrey prescindió de ellos para el encuentro de esta noche en León, con el que se cierra la segunda jornada del torneo Guardianes 2020.

Ni empiecen... fui a darle su regalo de cumpleaños a mi compadre Hugo y me fui porque hoy tuvimos entrenamiento temprano. Investiguen bien antes de hablar Buen domingo y bendiciones! — Diego Reyes (@Diego_Reyes13) August 2, 2020

Aunque en los videos no se aprecian a muchas personas, la contingencia sanitaria que se vive en el mundo obliga a no dejar el más mínimo detalle al aire. Ambos futbolistas blanquiazules han sido aislados de inmediato y se les practicará una prueba de detección de COVID-19. Si salen negativos, serán reintegrados al equipo, pero no para el choque en el estadio León.

Esto genera un problema para el estratega Antonio Mohamed, ya que pierde a dos titulares indiscutibles. Luis Cárdenas y Maximiliano Meza serán los encargados de suplirlos en un cotejo que luce complejo, por el buen nivel de La Fiera.

* EN CORTO

El Toluca sufre, pero obtiene tres puntos en casa. Un doblete de Alexis Canelo (28' y 48'), así como un tanto de Michael Estrada (7'), dieron a los Diablos Rojos su primer triunfo en el certamen. Los potosinos ofrecieron pelea.

Primera unidad en la historia del Mazatlán FC. Mario Osuna dio al Mazatlán FC su primer punto en la historia de la Liga MX, al marcar a dos minutos del final. Los Gallos Blancos ganaban con gol de Omar Islas (46').

Omar Govea sufre accidente automovilístico. Omar Govea, volante mexicano del club Zulte Waregem, se vio involucrado en un accidente automovilístico durante la madrugada del domingo. El club informó que el canterano del América está bien.