Películas clásicas vuelven a ser éxitos de taquilla en EUA

Cuando los historiadores miren atrás a las películas más taquilleras del verano boreal de 2020, quizás sientan de algún modo que entraron en un túnel del tiempo, o tal vez en Back to the Future (Volver al futuro).

El segundo fin de semana de julio, Star Wars: Episode V - Empire Strikes Back (El imperio contraataca) volvió a ser número uno cuatro décadas después de su estreno original.

Ghostbusters (Los cazafantasmas) se impuso el fin de semana feriado por el 4 de julio, Día de la Independencia estadounidense, 36 años después de su debut.

Y entre el 19 y el 21 de junio, 27 años después de haber liderado la taquilla, Jurassic Park (Parque jurásico) lo hizo de nuevo.

En una pandemia que ha resucitado todo tipo de pasatiempos antiguos, de rompecabezas a los autocines, hasta los taquillazos retro están de regreso. Eso por pura necesidad. Unos mil cines de Estados Unidos, apenas un sexto del total en la nación, están actualmente abiertos. Eso incluye unos 300 autocines que, desde que los multicines cerraron en marzo, han recibido a la mayoría de los cinéfilos.

Con todos los grandes estrenos pospuestos al menos hasta el fin de semana del Día del Trabajo en septiembre, la asistencia al cine este verano le ha pertenecido a los clásicos - el tipo de películas que para muchos está tan vinculado a esta época del año como E.T. a Elliott.

Brian Keasey, un cinéfilo de 44 años de Montrose, Colorado, ha ido al cine todas las semanas, a menos que estuviera proyectando una película en su patio trasero.

"Vi Jaws (Tiburón) en pantalla grande. Vi Raiders of the Lost Ark (Los cazadores del arca perdida) en pantalla grande. Vi mi niñez en pantalla grande", dijo unas horas antes de ir a ver una doble función de Ghostbusters y The Rental, una nueva cinta independiente de terror de Dave Franco.

Así es el cine de verano de 2020. Un viaje nostálgico al autocine. Una sábana blanca colgada en el patio. La reconfortante reunión con un gran tiburón blanco. Keasey dice que ha visto Jaws tres veces esta temporada, una de ellas en una pantalla improvisada junto a un estanque.

"Es el taquillazo clásico de verano. Es hermosa. Uno puede congelar cada escena de esa película y ver un trozo perfecto de los Estados Unidos de 1975", dice Keasey.

"Siento que esas películas de los 70 y 80 tenían desarrollo de personajes. Ahora es todo 100 por ciento inmediato. Ya no hay espacio para respirar".

Entre las cintas del catálogo, Jurassic Park lidera la lista con más de tres millones de dólares en boletos vendidos este verano, según varias personas que han visto los ingresos de taquilla. Los grandes estudios de cine han declinado reportar sus ventas durante la pandemia.

Las cifras, naturalmente, son extremadamente bajas en comparación con los usuales cientos de millones que Hollywood factura en una buena temporada.

Los ingresos no reportados de estrenos recientes, como Trolls World Tour y Onward (Unidos), excedieron aquellos de los de los estrenos de reparto. Pero cintas como Jaws, E.T. (E.T., el extraterrestre), The Goonies (Los goonies) y Ghostbusters se ubican entre las más atractivas del momento.

La escasez de películas nuevas ha llevado a algunos éxitos improbables. La cinta de terror de bajo presupuesto The Wretched (Madre oscura), de IFC Films, encabezó la taquilla durante siete semanas consecutivas entre mayo y junio, algo comparable con el megaéxito Avatar.

Ha recaudado 1.8 millones de dólares en 13 semanas, una cifra impresionante para un filme hecho con menos de 100 mil dólares.