Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan.

El discípulo de Don Juan le preguntó:

-¿Hay mujeres malas?

-Sí las hay -respondió él-, igual que hay malos hombres. En mi vida hubo solamente dos. Las demás fueron, todas, ángeles de bondad. A aquéllas las he olvidado casi. Ni siquiera les guardo rencor, pues eso es tenerlas en la memoria, lo cual no merecen. A las que me dieron su bondad las recuerdo con cariño, que es la forma que con el tiempo asume lo que alguna vez fue amor.

Volvió a preguntar el muchacho:

-¿Y la pasión, maestro?

-Pasa -respondió el sevillano-. Su destino va en su nombre. Es pasajera. En su momento, sin embargo, todo lo que en amor no sea pasión es desperdicio. Luego llegará la ternura, sentimiento apacible y duradero. Eso, con los recuerdos, será el mejor consuelo cuando pase la pasión.

El discípulo creyó percibir cierta tristeza en las palabras de Don Juan.

