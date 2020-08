Montes Jasso, aún sin resultado de prueba COVID

Ante los rumores de que el regidor José Luis Montes Jasso resultó positivo a COVID, el edil aclara que aún no le han entregado los resultados de la prueba y que decidió realizarla porque estuvo en contacto con un amigo que sí salió positivo y como medida preventiva se puso en cuarentena en su domicilio.

Explicó que un amigo le manifestó que había resultado con COVID-19 y un día había estado conviviendo con él, lo que motivó que tomara las medidas preventivas como lo establece el protocolo de Salud.

"No he sentido síntomas pero como regidores tenemos mucho contacto con la gente, apoyando al alcalde en entrega de despensas, cubrebocas y otras actividades en las cuales hay mucho contacto con los ciudadanos, decidí hacerme la prueba y esperar en casa.

"El jueves pasado acudí para que me hicieran la prueba y me indicaron que el lunes o martes próximo me darán el resultado y vamos a esperar a ver qué sucede", dice Montes Jasso.

Manifestó que estuvo en Mazatlán porque allá tienen familiares y estuvo dos horas en la playa, donde observó que se siguen los protocolos de salud en forma rigurosa y el mismo día que llegaron se regresaron.

Mencionó estar preocupado más que nada por sus hijos y debido a ello también los envió a realizarse la prueba y él decidió aislarse hasta que pueda conocer los resultados, aunado a las características de su trabajo como regidor, ya que no puede actuar en forma irresponsable y seguir en contacto con la gente.

"Todos estamos expuestos a ésto y creo que debemos ser responsables. En caso que resulte positivo, pues tendré que continuar con la cuarentena hasta que sea necesario", afirmó el regidor.

Como se informó en este medio, hay otro regidor, Gonzalo Barrios, que también dio positivo a COVID y tiene tres semanas en su domicilio. Dijo sentirse ya mejor, pero menciona que sí se vio muy mal y requirió de oxígeno porque no podía respirar.

El exalcale Gilberto Ordaz Rocha, de 76 años, también se contagió y se vio mal pero trascendió que ya está bien.