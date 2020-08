'Llevará tiempo la recuperación'

La reactivación avanza de forma gradual en el sector industrial, por lo que se confía en recuperar los empleos perdidos durante la pandemia para finales del presente año; sin embargo, la productividad que se tenía en la región antes de la contingencia se alcanzaría mucho después.

"Va poco a poco, va a llevar tiempo, es gradual, no es como un switch que apagas y prendes, pero sí va avanzando; las industrias ya están abiertas y poco a poco la economía americana ha ido despertando, aquí muchas de las empresas surtimos a Estados Unidos", explicó Carlos Braña Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Se refirió al comentario del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, en relación con que esperaba recuperar los empleos perdidos en el estado para fin de año, lo que el dirigente de los industriales consideró algo probable.

"La tendencia que vemos en los empleos en el sector industrial, esperamos que en julio las bajas ante el Seguro Social en la región disminuyan, yo creo que para agosto, según las tendencias, le podríamos empezar a dar la vuelta, comenzar a recuperar un poco los empleos que se perdieron durante la pandemia", expuso.

Braña Muñoz dijo que recuperar los niveles de producción que se tenían en la región antes de que llegara la pandemia por COVID-19 tomará más tiempo.

"Tenemos que seguirnos cuidando, la pandemia está aquí, ya diseminada, y como sociedad no podemos bajar la guardia, sabemos que ya van muchos meses con esto del virus, pero no podemos bajar la guardia ahorita, tenemos que seguir cuidándonos porque vienen más reaperturas de diferentes sectores que se habían mantenido cerrados, pero esto va a depender mucho de las medidas que sigamos como ciudadanos, para que estas reaperturas puedan continuar, que no tenga que frenarse por algún aumento en los contagios", comentó.

La industria se mantiene con el consumo a la baja desde hace varios meses consecutivos y resulta innegable el impacto en la demanda y las ventas, de acuerdo al titular de la Canacintra, que consideró que La Laguna es de las regiones menos afectadas de Coahuila, en términos de la pérdida de empleo, debido a la actividad agroindustrial, que ha continuado con su producción alimentaria, además de empresas que se instalaron el año pasado y que han comenzado a realizar contrataciones.

Aun así, la Zona Metropolitana de La Laguna ha perdido 9 mil 918 empleos formales a causa de la crisis derivada del COVID-19 de febrero a junio, de acuerdo a los registros del IMSS. La caída, no obstante, ha sido menor en el último mes, de mil 481, luego de que el pico en abril llegó a 5 mil 94 plazas menos y en mayo a 3 mil 369.

Coahuila fue la tercera entidad que más empleos formales perdió en el país, con un total de 9 mil 683 en el mes de junio, apenas por debajo de Sinaloa y Jalisco. Durango quedó en el lugar 18, con 835 registros menos en el IMSS, dado que su dinámica económica es más informal.

De febrero a junio, Coahuila ha perdido 42 mil 944 empleos formales y Durango 8 mil 322, aunque se ha reducido la estadística de abril y mayo, que fueron los meses más graves en cuanto al problema económico. Se tiene un registro de 737 mil 772 empleos formales en el IMSS de Coahuila, a junio, y 237 mil 252 en Durango, lo que significa una gran diferencia contra los 780 mil 716 y 245 mil 574 que se tenían en febrero.

En términos de la generación de empleo en México durante los meses de la pandemia, de febrero a junio del 2020, Coahuila fue la novena entidad que más empleos perdió, mientras que Durango quedó en el lugar 26. El primer lugar lo ocupó la Ciudad de México, seguida por Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco y Sinaloa.

9 MIL 683 empleos se perdieron en Coahuila debido a la pandemia.