Videojuegos en tiempos de COVID-19

El mundo de los videojuegos ha resentido el impacto de la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 de manera ambivalente: por un lado, se vio beneficiado en cuanto a las ventas, pero también se ha visto obligado a hacerle frente a retos como el retraso de lanzamientos o la cancelación de importantes convenciones internacionales.

Del lado positivo, el mercado de los videojuegos y el 'gaming' ha crecido a pasos agigantados. Para muestra, un botón: Microsoft, en abril, anunció que el número de suscriptores en su servicio digital Game Pass había alcanzado los 10 millones. Además, la compañía estadounidense reportó que, entre esos jugadores, desde marzo, la participación en sesiones multijugador aumentó en 130 %.

En tanto, de acuerdo con Famitsu, una prestigiada revista japonesa de videojuegos, el título 'Animal Crossing: New Horizons' vendió 1.88 millones de copias al cabo de tres días de su lanzamiento. Dicho éxito trajo consigo un incremento en la demanda de la consola Switch de Nintendo. Tan solo del 16 al 22 de marzo, se registró la venta de, aproximadamente, 392 mil 500 unidades.

Sin embargo, y aunque la tendencia de ventas y horas de juego van al alza, los retos no se han dejado de presentar en otros aspectos, como el retraso en los lanzamientos de títulos que los aficionados esperaban con ansias.

Un caso muy sonado fue el de 'The Last of Us Part II', anunciado originalmente para el 29 de mayo. Finalmente, se lanzó el 19 de junio y, más allá de la demora, logró un auténtico triunfo con cuatro millones de copias vendidas en su primer fin de semana en el mercado.

Otro juego que sufrió la misma suerte fue 'Wasteland 3', de inXile Entertainment, cuya salida se movió del 19 de mayo al 28 de agosto.

Así, la contingencia sanitaria ha ocasionado un sinnúmero de situaciones inesperadas en esta industria. Por ejemplo, ¿quién habría pensado que ESPN transmitiría eSports como parte de su programación?, ¿o quién se habría imaginado que tendríamos la eLiga MX, un torneo virtual de futbol soccer?

Para que vivas la emoción del universo 'gamer', te dejamos una selección de nueve de los mejores juegos de reciente lanzamiento.