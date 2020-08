Critica Canieti falta de reglas para empresas de telecomunicaciones en México

Las empresas del sector de telecomunicaciones requieren de reglas más justas y fuertes para que la competencia se sostenga y haya inversiones, dijo Carlos Hirsch, vocero del grupo de trabajo de preponderancia de la Canieti.

"Si no logramos reforzar la competencia, las empresas van a dejar de invertir y eventualmente se van a terminar yendo porque no es rentable, no es posible competir en una cancha que no está pareja", subrayó Hirsch.

El vocero de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) destacó que para salir de la situación que se vive, haciendo referencia a la pandemia y al impacto económico, se requieren inversiones para mejorar la calidad, la cobertura y sostener el servicio que hay y para tener inversiones se necesita un ambiente de competencia más equitativo.

El año pasado, las empresas del sector invirtieron 97 mil 632 millones de pesos, lo que significó 26.2 por ciento más y la Inversión Extranjera Directa (IED) fue de mil 665 millones de dólares, indican datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Existe un amparo que resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que está pronto a resolverse, en el que podría desaparecer la restricción del llamado "efecto club" lo que, según Hirsch, sería un terrible retroceso para el mercado móvil.

El efecto club fue eliminado en 2014 cuando entró en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y consiste en que una empresa, América Móvil, dé tarifas diferenciadas a clientes frente a la competencia.