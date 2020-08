Almada disfruta el triunfo de su equipo

Guillermo Almada se mantiene invicto en el estadio Corona durante su estancia con Santos Laguna, por lo que disfruta cada partido dirigido en casa y el triunfo de ayer ante Chivas no fue la excepción, más allá de que el VAR volvió a ser protagonista.

El estratega Albiverde respondió preguntas de los reporteros locales, de manera remota, tras el triunfo de ayer, del que ofreció su análisis: "tuvimos el control, generamos las principales ocasiones, siempre debutar perdiendo genera un poco de inseguridad y los triunfos dan seguridad, sobre todo después de un cambio drástico de distribución de futbolistas como lo hicimos nosotros. La idea es que nosotros nos adaptemos a los jugadores. Un triunfo totalmente merecido el que nos llevamos y pudimos haber convertido por ahí algún gol más por alguna situación que tuvimos", expuso.

Para el técnico Albiverde, "la expulsión de Torres fue indispensable, retuvo el balón medio segundo, que no sabía ni lo que había cobrado el árbitro y cuando Félix se enteró, lo expulsó. Por más que le advertimos en el entretiempo que seguramente podría pasarle a él que tenía amarilla, uno palpa ese tipo de cosas por la cantidad de años que lleva en el futbol. Lo pregonamos, lo hablamos durante la semana que debíamos entrar once y salir once, por más que para mí fue totalmente injusta la expulsión de Torres, sobre todo por la segunda amarilla. Pero bueno, el futbol se dio de esta manera y lo importante es que logramos el triunfo y tenemos que aprender de estas cosas para los partidos en adelante".

Almada se dijo conforme con el rendimiento de David Andrade y Carlos Acevedo, dos jóvenes que tienen encima los ojos de los aficionados y que cumplieron de manera acertada en el duelo ante Chivas: "Andrade nos dejó conformes, creo que hizo un buen partido, tiene una buena zurda, es un buen futbolista y seguramente se irá soltando con el correr de los partidos. Hacía mucho tiempo que no jugaba, por más que jugó unos cuantos partidos el año pasado en la Copa MX y repito, nos dejó muy conformes. Carlos tuvo una gran actuación, la verdad es que teníamos cifradas muchas esperanzas en él. Nos complace mucho porque es buena persona, ha trabajado mucho", dijo.

"No me gustaría opinar sobre el VAR, quiero disfrutar del triunfo en conjunto con los futbolistas. Lo que queremos es seguir disfrutando del triunfo y seguir corrigiendo cosas que dependan de nosotros", remató.