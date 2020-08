La emblemática secundaria Juan de la Cruz Borrego

Para una gran cantidad de laguneros, el cierre de la escuela secundaria Juan de la Cruz Borrego significa poner candado a un edificio bello e igualmente histórico, pero para muchos otros, es la clausura definitiva a un sitio donde dejaron parte de sus vidas.

Debido a la falta de alumnos, la escuela de turno vespertino cerrará sus puertas de manera definitiva, hecho que causó sorpresa entre la población lagunera, que expresó nostálgicos recuerdos a través de las redes sociales. El edificio ubicado sobre la avenida Juárez, frente al Bosque Venustiano Carranza, ya no recibirá más alumnos durante las calurosas tardes laguneras, aunque sí se mantendrá en operaciones en el turno matutino, continuando con la labor de formación de las nuevas generaciones de laguneros.

Los muros de esa escuela han visto pasar a miles de jóvenes esforzados en sus estudios, muchos laguneros de bien que ahí cimentaron sus conocimientos, mucha historia en un edificio bello que merece ser conocido por todos los laguneros, explicó Carlos Castañón, director del Archivo Municipal. "Es una preciosa construcción, arquitectura de la década de 1940 que refleja la visión del estado mexicano, de hacer escuelas con toda la mano, además, prácticamente integrada a un espacio público como es el Bosque, eran los terrenos del antiguo ferrocarril Coahuila-Pacífico y se destinaron la mayor parte de esos terrenos para el Bosque y para construir la escuela que nació como la Preparatoria Venustiano Carranza, aunque ha tenido varios nombres a lo largo del tiempo, incluso la escuela Carlos Pereyra estuvo temporalmente ahí, pero principalmente la gente la ubica como la antigua PVC", explicó.

"Es un edificio con toda la mano, con una arquitectura de estilo colonial californiana, preciosa, con unos arcos al interior, muy interesantes, con un teatro-auditorio precioso, que te das cuenta que en ese entorno crecieron los muchachos, con muros muy gruesos. Otro aspecto notable de esa arquitectura es que aprovecha perfectamente la luz natural, hay muchos árboles y eso le da un plus", añadió Castañón. Además de la importancia del edificio, el legado que ha dado la institución educativa a Torreón tiene su propio valor, con alumnado que se convirtió en la ciudadanía que ha hecho crecer a la región.

"Muchas generaciones han salido de ahí, incluso presidentes municipales como José Solís Amaro, egresado de la PVC, además de empresarios, gente muy importante en la historia de Torreón, el cronista de la ciudad, el licenciado Jesús Sotomayor, que escribió un libro de la escuela, mucha gente, entonces los recuerdos son muchos y nos entristece y nos alarma que cierre el turno de la tarde, aunque afortunadamente continúa el matutino", relató el historiador.

En su fundación durante la década de 1940, la secundaria Juan de la Cruz Borrego marcaba prácticamente el límite urbano de Torreón, por lo que igualmente ha sido testigo del crecimiento de la zona fraccionada: "ahí era la periferia de Torreón, el límite era el estadio de la Revolución que data de 1932, ya en los cuarentas se hace el Bosque Venustiano Carranza y la PVC, en base a esos desarrollos, empieza a irse la gente a vivir a esos rumbos, empiezan los fraccionadores a hacer casas y vender terrenos".

A juicio de Castañón, el edificio de la secundaria Juan de la Cruz Borrego debería ser conocido por todos los laguneros, al tratarse de una construcción muy diferente al resto de las que se pueden ver en Torreón. "Hace algunos años, realizamos un paseo de historia y arquitectura, visitando escuelas históricas y ese paseo concluyó ahí para poder conocerla. Creo que merece un plus como algo histórico y turístico, que los laguneros pudiéramos conocerla, porque hay muchos que no la conocen, que vean ese teatro-auditorio precioso, el ancho de los salones, las diferentes naves de la escuela, la hermosa herrería, es una infraestructura que no tienen ni siquiera muchas escuelas privadas, indiscutiblemente deberían abrirla, si ya no se va a usar en la tarde, podría ser utilizada para talleres culturales, deportivos, enseñanza de oficios, muchas cosas, finalmente la infraestructura está", sentenció Castañón.

