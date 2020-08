'No es momento para realizar elecciones', considera diputada

Para la presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez Galván, no es momento de realizar elecciones en Coahuila, por el riesgo existente de la pandemia, toda vez que se debe privilegiar la salud sobre las cuestiones políticas y electorales.

En relación al anuncio hecho por el Instituto Nacional Electoral (INE), en el sentido que el 18 de octubre próximo se habrán de realizar las elecciones locales en Coahuila y el estado de Hidalgo, la diputada se manifestó en desacuerdo.

"Me llamó la atención que el INE no solicitara la opinión de la Secretaría de Salud para conocer si existen o no condiciones para realizar elecciones y creo que existe un riesgo latente y muy cercano de rebrotes por esa situación", enfatizó la legisladora, médica de profesión.

"Entiendo que debe realizarse el proceso electoral, pero, ¿a qué le vamos a dar preferencia o mayor importancia, a la salud o a tener que cambiar la legislatura local?", se pregunta la también exdirigente de Morena.

Sobre la petición de nueve gobernadores, entre ellos el de Coahuila, de la renuncia de Hugo López-Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud federal, la diputada considera que lo que buscan los mandatarios estatales son los reflectores en la política, pues la responsabilidad de la pandemia no la tienen sólo una persona, sino que es una responsabilidad de todos.

"López-Gatell ha hecho un esfuerzo extraordinario. Lo veo agotado pero no le saca al bulto y él no tiene la culpa de que, por ejemplo, el presidente municipal de Torreón no le haya dado importancia al uso del cubrebocas ni lo haya promovido", expuso la legisladora.

Por otra parte, comentó que el Gobierno federal sigue apoyando a todos los Estados, más allá de las diferencias políticas y López Obrador ha demostrado ser un estadista", dijo por último.