A finales de los ochenta se dio a conocer en el grupo Garibaldi. Años más tarde se lanzó de solista y desde entonces no ha parado de trabajar ya sea en la música, la actuación o la conducción.

Patricia Manterola, conocida también como "La niña bonita", título de uno de sus discos, recientemente ha acaparado reflectores por los programas ¿Quién es la máscara? y Renta congelada, además de que ha presentado un nuevo sencillo.

Dicha canción se llama A romper la noche, es del género urbano y con su ritmo y letra Manterola desea que quien la escuche se ponga a bailar o a hacer ejercicio y se olvide por un rato de la pandemia de COVID-19.

Desde Los Ángeles, California, donde radica, Patricia platicó vía Zoom con El Siglo de Torreón de la melodía, de sus proyectos, sus inicios en la música y de cómo logró no caer en algún abuso por parte de un hombre a lo largo de su carrera.

La charla fue muy amena y en ella la artista aprovechó para cantar un poco y vanagloriar al público lagunero.

´¿Cómo estás?

Me da gusto saludar a toda la gente que lee El Siglo de Torreón. Gracias por su apoyo.

´¿Conoces Torreón?

Claro, en mis inicios con Garibaldi estuve en la Feria de Torreón y luego fui varias veces en mi etapa de solista. La gente de la Comarca Lagunera siempre me ha apapachado.

´¿De qué manera has afrontado la pandemia?

Hace años que vivo en Los Ángeles. Mi esposo es de acá y su vida estaba hecha acá, por eso me tocó a mí adaptarme. Ha sido una etapa de muchos cambios, estamos siendo bombardeados de noticias muy tristes, pero puedo decir que me siento bendecida al saber que mi familia estamos bien de salud y unidos y eso no tiene precio.

Hay que ir fluyendo conforme la vida te va presentando estos cambios tan importantes. Este confinamiento también nos está dando la oportunidad de darnos cuenta de qué es lo que realmente importa; creo le estamos dando valor a las cosas que realmente lo tienen.

´Justo recién has lanzado un nuevo sencillo, A romper la noche. ¿Qué hay con esta canción?

Este ha sido un momento especial para conectarnos con las personas por medio de las redes ¿y qué mejor que darles no solo consejos para cuidarse y estar bien?, también hay que entretenerlos con una herramienta muy valiosa que es la música.

Mi compromiso estaba ahí y desde antes de que llegara la pandemia grabé este tema de A romper la noche, el cual levanta el ánimo, te pone de buenas y seguro los puede acompañar a la hora de hacer ejercicio.

´¿Eres la autora de la canción?

Efectivamente. Hice una mancuerna maravillosa con dos amigos compositores, que son Manuel Zavala y Juan José Hernández. Hemos hecho varias canciones y esta -A romper la noche- fue la que más me gusto para que fuera mi siguiente sencillo. Hay mas melodías que hemos hecho que espero cantar yo, y algunas otras, pues otros cantantes.

´¿La pandemia te llevó a pulir tu labor de compositora?

En definitiva. En estos meses todos hemos tenido la oportunidad de explorar algunas cosas que habíamos dejado de lado porque no había tiempo y en verdad que disfruto bastante componer, pero sí había descuidado esta labor y ahora en esta cuarentena me puse las pilas y la retomé.

´En el video te acompañan otros artistas. ¿Cómo se hizo?

Saqué la canción y me pregunte: "y ahora... ¿cómo haré el video?", entonces les mandé a mis amigos del medio la canción y les comenté que si les gustaba y los motivaba para algo me mandaran un video y así fue. Respondieron Ana Bárbara, José Eduardo Derbez, Jacqueline Bracamontes, entre otros. Les agradezco enormemente su participación.

´Antes de que terminara 2019, ¿lanzaste otro sencillo?

Cuando yo estaba en el programa ¿Quién es la máscara? la gente me apoyaba mucho hasta llegar invicta a la final y fue por eso que lancé la rola Leyenda, para tener algo nuevo en ese momento. El video lo hice yo solita en la playa porque ya no había tiempo de hacer algo más elaborado, sin embargo, creo que el resultado fue un trabajo muy sincero, transparente y lleno de amor.

´¿Qué te motivó a incursionar en el reguetón?

Desde siempre me ha gustado fusionar géneros. Desde mis inicios con el disco Niña bonita, era un disco pop con música disco. Luego vino el disco Que el ritmo no pare, el cual mezcló ritmos latinos como salsa o cumbia.

Toda mi historia ha tenido fusiones y ahora con esto del reguetón les digo que me gusta mucho y lo disfruto. Ahora las letras que estoy manejando son amables, no insultan a nadie. Me gustaría mucho colaborar en un futuro con J Balvin, Daddy Yankee o Natti Natasha.

´Tu canción Que el ritmo no pare (2002) te abrió las puertas a nivel internacional, ¿no es así?

Es una melodía que me internacionalizó. Pude llegar a países que ni siquiera hablaban español, me llevó a hacer conciertos en sitios increíbles como Viña del Mar. Que el ritmo no pare fue el tema oficial del gran premio de Europa de la Fórmula, de la Copa del Mundo de 2002, de la Vuelta Ciclista de España y en nuestro país también se volvió un himno, ajustando el título a Que México no pare. Siempre estaré agradecida con esa canción y con ese disco.

´¿Qué tantos recuerdos tienes presentes de tus inicios como solista tras dejar Garibaldi?

Mi primer sencillo en solitario fue Quiero, incluido en el disco Hambre de amor. Estaba en ese tiempo con este álbum y la telenovela Cuerpo y alma, que fue mi debut como actriz de telenovelas. Quiero se mantuvo ocho semanas en el primer lugar de las listas de popularidad y para uno como artista fue muy gratificante. Luego vinieron otros discos, como A mis reinas y Ya terminé.

´La verdad, ¿te gustó la película Dónde quedó la bolita, de Garibaldi?

No sé si uno se ría al verla porque te burlas o porque la trama sí te da risa. Ese tipo de cine se hacía en aquellas épocas, con presupuesto bajo, pero tenía su magia al igual que otros filmes como La risa en vacaciones. El grupo de moda en una cinta donde los integrantes iban a estar en la playa tenía mucho atractivo visual y, bueno, el filme fue un éxito y créanme que nunca pretendíamos ganar un Oscar.

´Televisa anunció que vuelve Renta congelada. ¿Cómo te sientes de encarnar de nueva cuenta a la divertida 'Delia'?

Ya nos confirmaron que la tercera temporada se estrenará el 31 de agosto. Nunca había hecho comedia, cuando me proponen este proyecto yo tenía miedo porque no había hecho comedia, sin embargo, nos dijeron que solo querían buenos actores que le dieran vida a personajes en situaciones de comedia.

Todo eso me cambió el panorama. Cuando leí el primer capítulo quedé fascinada de la psicología de 'Delia' -su personaje-, porque tiene muchos matices. Es adorable, coqueta, despistada y extravagante. Les confieso que me inspiré mucho en el personaje de La niñera de Fran Drescher.

´Sin duda, el programa ¿Quién es la máscara? te acercó a públicos nuevos.

Totalmente. El programa me trajo de nuevo con las generaciones que ya me conocían y me presentó ante las nuevas generaciones que escuchan música nueva y entonces me encanta entregarles algo que les es familiar como lo es el sencillo A romper la noche, del género urbano.

´En fechas recientes varias integrantes del medio artístico han denunciado abusos en su carrera. ¿Te tocó pasar por algo así?

Es un tema que nos compete a todos los que estamos en este medio y que tenemos que levantar la voz te haya pasado o no. Esto no puede seguir ni en este medio ni en ningún otro. Hoy en día las mujeres tenemos la oportunidad de levantar la voz más que nunca.

En lo personal, cuando comencé mi carrera lo hice guiada por mi madre y ella estuvo conmigo durante muchos años y siempre estuvo al pendiente de mí. Los valores y la educación que tuve en mi familia me hicieron ser directa y clara en el manejo de mi carrera, por lo tanto no tuve ninguna eventualidad de ese tipo.

La artista cuenta con una gran carrera. A una muy temprana edad demostró una fuerte inclinación hacia el mundo de la música y el entretenimiento; gracias a esto se ganó un lugar en el musical "Anita la huerfanita" (Annie) a la edad de 8 años. En 1989 formó parte del exitoso grupo Garibaldi, conocido en toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Tiempo después, Patricia decide retomar su carrera en solitario con su primer álbum, Hambre de amor. Ha participado en importantes producciones de televisión, como El Cartel de los Sapos, Apuesta por un amor, Gente bien y Ángeles (la versión en español de "Charlie's angels") por citar algunas, y ha sido una de las pocas estrellas mexicanas invitadas al show de Oprah Winfrey.